الأمين: الكويت داعمة دائمة للسودان

أول النهار

أشاد السفير السوداني لدى البلاد عبدالمنعم أحمد الأمين بالعلاقة التي كانت تربط رئيس الوزراء الاسبق الامام الصادق المهدي بسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

وقال في تصريح صحافي على هامش افتتاح سفارة السودان لدى البلاد ابوابها لاستقبال المعزين في وفاة الصادق المهدي امس الاثنين وتستمر حتى الغد الاربعاء: بالفعل لقد كسب المرحوم الصادق المهدي بسياسته الحكيمة ود الكويتيين وجميع الاصدقاء والاشقاء في دول العالم فهو لم يعاد احدا وهذا يدل على سعة أفقه.

وحول الملفات التي بدأ بمعالجتها منذ وصوله الى الكويت واستلام مهامه قال السفير السوداني: لم اجد صعوبة في ادارة الملفات التي تخص العلاقات الكويتية- السودانية إذ وجدت القيادة الكويتية الرشيدة منفتحة على السودان وانا ابني على ما قام به السفراء الذين سبقوني ووضعوا اساس ولبنات هذه العلاقات كما ان هناك اطارا لهذه العلاقات وهي اللجنة الوزارية الثنائية المشتركة وبها اكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم، 70% منها تغطي الجانب الاقتصادي باعتبار انه من اميز الجوانب التي تربط الكويت والسودان، لافتا الى ان الكويت دعمت السودان في مختلف المجالات والحقب وذلك دعما مباشرا وغير مباشر من خلال صناديقها حيث تعد الكويت من اكبر المستثمرين في السودان فمشروع سكر كنانة مثلا يعد من اهم الاستثمارات الكويتية واقدمها في السودان وهو خير مثال على العمل العربي المشترك.

وحول خطة تشجيع الاستثمارات في السودان قال: السودان لايزال ارضا بكرا لاستقبال جميع الاستثمارات وهو مليء بالموارد سواء فوق الارض او في باطنها ونحن نرحب بالمستثمرين الكويتيين وستكون هناك فرص مهمة لهم بعد رفع اسم السودان نهائيا من قائمة الدول الراعية للارهاب في منتصب شهر ديسمبر الحالي.

وحول المرحلة الانتقالية التي يمر بها السودان قال: نعم هي مرحلة صعبة فالسودان مر بتحديات كبيرة جدا وورث تركة ثقيلة جدا من النظام السابق واهمها العقوبات الاقتصادية ووضع السودان على لائحة الارهاب الامر الذي وضع السودان في وضع معزول فكان النظام المصرفي معزولا والنظام السياسي غير مقبول والرئيس كان لا يستطيع ان يتحرك، اما الان فنحن بطريق تجاوز هذه الحقبة حيث سيرفع اسم السودان نهائيا من قائمة الدول الراعية للارهاب بعد صدور القرار من الكونجرس الاميركي منتصف الشهر الحالي اي قبل نهاية فترة رئاسة ترامب لبلده.

و بالرجوع الى المناسبة قال: نعزي انفسنا بوفاة الامام الصادق المهدي ونامل ان يتقبله الله قبولا حسنا وان يدخله فسيح جناته والصادق المهدي سليل اسرة معروفة في السودان ناضلت من اجله ومن اجل استقلاله وهو حفيد الامام محمد احمد المهدي اول من حارب الانكليز وطردهم من السودان، ومضى قائلا: فهو شخصية دخلت معترك السياسة مبكرا منذ ستينيات القرن الماضي وشغل منصب رئيس وزراء وقاد حزب الامة وهو شاب ويعتبر من السياسيين العظماء الذين مروا على تاريخ السودان ففقدانه سيترك اثرا كبيرا جدا حيث يعتبر من اشهر الحكماء الذين كانوا يعول عليهم السودان للانتقال من هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها والصادق المهدي تميز بنضاله من اجل الديموقراطية ومن اجل السودان ولم يغير رأيه فحتى عندما انتزعت منه السلطة عن طريق الانقلاب استمر في نضاله السلمي.

