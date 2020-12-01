السفارة الإيرانية: اغتيال زادة انتهاك صارخ للحقوق الدولية

أول النهار

اصدرت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى البلاد بيانا حول اغتيال د. محسن فخري زادة.

وقالت: ان د. محسن زادة يعتبر من الشخصيات الرسمية الحكومية في ايران وان اغتياله هو انتهاك صارخ للحقوق الدولية ويتنافى مع ميثاق الامم المتحدة والقوانين والقرارات المعتمدة، والى جانب استشهاده فقد راح ضحية هذه الجريمة عدد من المواطنين حيث يعتبر استشهادهم جريمة اخرى ضد الانسانية.

واضافت: وفقاً للمعلومات المتوفرة هناك أدلة واضحة تشير الى ضلوع النظام الارهابي الاسرائيلي في عملية الاغتيال الآثمة لهذا العالم النووي الايراني ولهذا فان اي مسؤولية قانونية لهذه الجريمة ستعود الى هذا النظام وحلفائه المحتملين، وأن هذا الاعتداء الجبان ينصب في سلسلة اغتيالات ارتكبها الكيان الصهيوني في ايران وارجاء المنطقة ويعتبر نموذجاً لارهاب الدولة.

وقالت: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتوقع من جميع الدول والمؤسسات والهيئات والجمعيات الرسمية والشعبية، ولاسيما المدافعة عن حقوق الانسان ومكافحة الارهاب ان تبدي رد فعلها الجاد والمناسب تجاه هذه الجريمة النكراء، وتطالب الهيئات الدولية بإدانة هذا الاعتداء الارهابي بشكل شفاف وبعيداً عن استخدام المعايير المزدوجة.

واضافت: انه تصور خطأ ان الاغتيال يحول دون التطور العلمي الوطني في ايران حيث ان الجهود لتحقيق التقدم في جميع المجالات العلمية سوف يتواصل بكل جدية وسرعة، كما ان عملية الاغتيال هذه تدل على أن اعداء ايران ينوون جر المنطقة الى الشغب وتعريض الأمن والسلام والاستقرار للخطر.

وأكدت: أن الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تحذر من هذه المؤامرة الخطيرة من قبل اعداء السلام، تعتبر من حقها الطبيعي الرد على هذه الجريمة ومعاقبة المنفذين والآمرين بها.

