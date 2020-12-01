لجنة بكل محافظة لتصويت المصابين بـ«كورونا» مجلس الوزراء يبحث السماح بالتخييم 15 الحالي

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تأكيداً لما انفردت النهار بنشره في العشرين من شهر نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء باجتماعه الأسبوعي أمس على تخصيص مدرسة في كل محافظة كمقر اقتراع لتصويت المصابين بفيروس كورونا والخاضعين لاجراءات الحجر الصحي.

كما اعتمد مجلس الوزراء خطة عودة العمالة المنزلية اعتباراً من تاريخ 7 ديسمبر الحالي. وأعلن المجلس أنه سيتم تقديم الخدمات اللوجستية للعمالة المنزلية بقيمة 270 دينارا للعامل المنزلي الواحد من غير تذكرة السفر لتغطية تكاليف السكن والإعاشة طيلة فترة الحجر الصحي المقررة.

وضمن إطار حرص الحكومة على وضع جميع الإجراءات والاشتراطات الصحية بوضع التطبيق خلال جميع مراحل الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها الكويت يوم السبت القادم فقد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح رئيس اللجنة المكلفة بالإعداد والتجهيز والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر المجلس علماً باتخاذ الاستعدادات والتجهيزات النهائية كافة على الوجه الأكمل وبالتنسيق مع كل من (وزارة الصحة - وزارة العدل - وزارة التربية) لتمكين الناخبين من التصويت في الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس الأمة المقررة في الخامس من شهر ديسمبر لضمان ممارسة هذا العرس الديمقراطي بسهولة ويسر وسط أجواء من الحرية والاطمئنان ووفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وبغية إظهار العملية الانتخابية بالصورة الديمقراطية والمظهر الحضاري الذي يليق باسم البلاد.

وكان وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح نقل لمجلس الوزراء آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد، وتفاصيل الإحصاءات والمؤشرات الإيجابية حتى تاريخه التي لوحظ من خلالها استقرار الوضع الصحي في ظل الثبات النسبي للأرقام المسجلة منذ الأسبوع الماضي حتى تاريخه ولاسيما مع التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات وحالات العناية المركزة والوفيات، وزيادة أعداد التعافي بنسبة 95.8%. وتأكيدا لما انفردت بنشره النهار بعددها الصادر في الخامس عشر من شهر نوفمبر الماضي، أكد مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي امس ان مجلس الوزراء قرر عقد اجتماع منتصف شهر ديسمبر الحالي لبحث السماح بالتخييم او الاستمرار بقرار وزارة الصحة القاضي بمنعه.

وكانت النهار اكدت ان اللجنة الوزارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية ستبحث السماح بإقامة المخيمات في منتصف ديسمبر الحالي.