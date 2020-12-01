إنجاز تاريخي للبورصة.. السيولة قاربت المليار

الأولى



أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، عن اعتزازه البالغ باستكمال دخول الكويت في جميع الأسواق الناشئة وتحقيق قفزة نوعية في ترتيبها بمؤشرات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية. (طالع ص11-10)

وأشاد سموه بترقية الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، مؤكدا ان هذه الخطوة تعتبر إنجازا تاريخيا في اطار إنجازات عديدة شهدها سوق المال خلال السنوات القليلة الماضية والتي حققتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركائها في المنظومة من أجل وضع الكويت على خارطة الاستثمارات العالمية.

وأكد سموه أن تصنيف الكويت كسوق ناشئ لدى جميع مؤسسات تصنيف المؤشرات العالمية يكتسب أهمية كبيرة خاصة بعد أن حصلت الكويت في السابق على ترقيتين الأولى وفق مؤشر FTSE Russell والثانية وفق مؤشر S&P Dow Jones ما يتيح للكويت المحافظة على مكانتها الاقتصادية العالمية.

وعاشت البورصة امس جلسة تاريخية، بعدما تم ضخ أكبر سيولة في جلسة واحدة منذ عام 2007 13 عاما، اذ وصلت قيمة التداولات الى حدود 961 مليون دينار، على وقع التدفقات الأجنبية التي ضختها الصناديق الخاملة التابعة لمؤشر MSCI، حيث ادرجت الكويت رسمياً على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

وعلى الرغم من دخول ما يقارب المليار دينار للسوق، أغلق مؤشر السوق العام على تراجع 1.1% من خلال تداول 1.5 مليار سهم، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.6% عبر 31 الف صفقة، بسبب عمليات البيع مع ارتفاع اسعار اسهم الترقية.

وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، ان الانضمام لمؤشر MSCI يعد حدثا استثنائيا ونجاحا مشهودا لكفاءات وطنية، لافتا الى ان الكويت اصبحت على خارطة الاستثمار العالمية فعلا لا قولا.

واشار الروضان الى اننا نسعى لزيادة وتيرة طرح الشركات في سوق المال الكويتي وذلك لجذب الاستثمارات الاجنبية وتوطين المحلية، موضحا ان الإصلاحات الحكومية ساهمت في ترقية الكويت لمؤشر MSCI، وندرس إقرار المزيد من القوانين لزيادة جاذبية سوق الكويت.

من جانبه، قال بدر ناصر الخرافي رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت ان هذا الإنجاز يثبت نجاح القطاع الخاص في إدارة أحد المرافق الاقتصادية المهمة في الدولة مثل بورصة الكويت واشار الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي ان البورصة ومنظومة السوق تحقق نجاحا مبهرا في يوم الانضمام لمؤشر MSCI. واستحوذت 7 أسهم في السوق على نحو 94%، بقيمة إجمالية بلغت 905 ملايين دينار، في حين بلغت حصة الوطني 417 مليون دينار وبيتك 212 مليوناً وزين 128 مليوناً وأجيليتي 52 مليوناً وبنك بوبيان 45 مليوناً والخليج 26 مليوناً والمباني 25 مليون دينار. وطبقت بورصة الكويت إجراءات مؤقتة للانضمام إلى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة.