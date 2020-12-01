عودة العمالة المنزلية اعتباراً من 7 الحالي

وطن النهار

اعتمد مجلس الوزراء امس خطة عودة العمالة المنزلية اعتباراً من 7 ديسمبر الحالي، معلناً انه سيتم تقديم الخدمات اللوجستية لهذه العمالة بقيمة 270 ديناراً للعامل الواحد من غير تذكرة السفر لتغطية تكاليف السكن والإعاشة طيلة فترة الحجر الصحي المقررة.

وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بما يلي: شرح وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح لمجلس الوزراء أمس آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد، وتفاصيل الاحصاءات والمؤشرات الايجابية حتى تاريخه التي لوحظ من خلالها استقرار الوضع الصحي في ظل الثبات النسبي للأرقام المسجلة منذ الأسبوع الماضي حتى تاريخه ولله الحمد، ولاسيما مع التراجع الملحوظ في اعداد الاصابات وحالات العناية المركزة والوفيات، وزيادة اعداد التعافي بنسبة 95.8%. وضمن اطار حرص الحكومة على وضع جميع الاجراءات والاشتراطات الصحية بوضع التطبيق خلال جميع مراحل الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها الكويت في يوم السبت القادم، فقد احاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح - رئيس اللجنة المكلفة بالاعداد والتجهيز والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر علماً باتخاذ جميع الاستعدادات والتجهيزات النهائية على الوجه الأكمل وبالتنسيق مع كل من (وزارة الصحة - وزارة العدل - وزارة التربية) لتمكين الناخبين من التصويت في الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس الأمة المقررة في الخامس من شهر ديسمبر لضمان ممارسة هذا العرس الديموقراطي بسهولة ويسر وسط اجواء من الحرية والاطمئنان، وذلك وفقاً للاجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وبغية اظهار العملية الانتخابية بالصورة الديمقراطية والمظهر الحضاري الذي يليق باسم الكويت.

هذا وقد استكمل مجلس الوزراء مناقشة خطة عودة العمالة المنزلية، في ضوء شرح قدمه وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص حول تفاصيل هذه الخطة، حيث تم استيفاء جميع الاجراءات القانونية وأخذ الموافقات كافة من الجهات الرقابية واستكمال الخطوات التفصيلية لتنفيذ هذه الخطة اعتباراً من تاريخ 7 ديسمبر الحالي، وسيتم تقديم الخدمات اللوجستية للعمالة المنزلية بقيمة 270 ديناراً للعامل المنزلي الواحد من غير تذكرة السفر لتغطية تكاليف السكن والاعاشة طيلة فترة الحجر الصحي المقررة، وقد كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بمباشرة الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة. ومن جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية 2019 /2020، وقد استمع المجلس الى شرح من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حول مختلف تفاصيل هذا التقرير وسبل معالجة اوجه القصور الواردة في مختلف الجهات الحكومية، وقد قرر مجلس الوزراء تكليف الوزراء كافة بمتابعة اسباب نشوء حالات الامتناع والملاحظات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين على الجهات التابعة لهم، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره او مخالفته، كما كلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين والجهات التي يراها مناسبة بشأن ما يلي:

- ربط التجديد للقياديين بمؤشرات اداء قياس واضحة من ضمنها ( مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية، مدى الالتزام بمتطلبات خطة التنمية، عدد ونوع حالات الامتناع والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية على الجهة التي تتبع لهم ).

- اعادة النظر في النصوص والتعليمات المنظمة للعمل الاداري والمالي في ضوء ما قد يرى محققاً للصالح العام ومحافظاً على اموال الدولة.

- الالتزام بعدم تعيين قياديين في الشؤون المالية من غير المختصين او اصحاب الخبرة الكافية في الشؤون المالية المتخصصة.

وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن طلب وزارة المالية نقل كلفة وخدمات المحاجر الصحية والوجبات الغذائية لتكون على ميزانية وزارة الصحة، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تمكين وزارة الصحة من استخدام قاعات ارض المعارض خلال فترة تفشي جائحة «كورونا» بشكل مجاني.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالاستمرار بتحمل تكاليف وخدمات المحاجر الصحية والوجبات الغذائية اللازمة للطاقم والمرضى والمحجورين وفق ما تراه مناسباً بالتنسيق مع وزارة الصحة. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبمناسبة قرب حلول الذكرى (49) لليوم الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والتي ستصادف يوم الأربعاء القادم، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وسموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي وللشعب الاماراتي الشقيق، مشيداً بكل فخر واعتزاز بالانجازات الكبيرة التي تحققت في الامارات وما تشهده من تطور وتقدم على مختلف الأصعدة.

كما اعرب مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره الشديدين للتفجيرين الارهابيين اللذين وقعا في اقليم باميان وولاية غزنة في جمهورية افغانستان الاسلامية أخيراً واللذين اسفرا عن مقتل واصابة العشرات، وكذلك الهجوم المسلح العنيف الذي وقع يوم السبت الماضي على مزارعين في قرية كوشوي شمال غرب نيجيريا الذي اسفر عن مقتل نحو (110) من المدنيين الأبرياء، والتفجير الارهاب الذي استهدف متجراً في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن مقتل واصابة عدد من الأشخاص، مؤكداً موقف الكويت الرافض لجميع اعمال العنف والارهاب مهما كانت اسبابها ودوافعها واشكالها والتي تخالف المواثيق والأعراف الدولية والقيم والمبادئ الدينية والاسلامية وتستهدف ارواح الأبرياء وزعزعة الامن والاستقرار. كما دان مجلس الوزراء الهجوم الارهابي الذي نفذه تنظيم داعش والذي استهدف مصفاة النفط الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين في جمهورية العراق الشقيق، مؤكداً موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الارهابية مجدداً دعوته للمجتمع الدولي لمحاربة الارهاب وتنظيماته وفي جميع صوره وأشكاله.

