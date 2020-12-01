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وطن النهار

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الكويت تدين اغتيال العالم الإيراني: يزيد التوتر ويقوض استقرار المنطقة


دانت الكويت عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، مؤكدة رفضها جميع أعمال العنف «مهما كانت دوافعها»، فيما قالت طهران إنّ السلاح الذي انتشل من موقع الاغتيال يحمل «شعار ومواصفات الصناعة العسكرية الإسرائيلية».
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها أمس عن إدانتها لحادث الاغتيال الذي تعرض له العالم النووي الايراني محسن فخري زادة في طهران، وأكدت على موقفها الثابت في رفض كل أعمال العنف مهما كانت دوافعها ورفضها ايضا لكل ما من شأنه زيادة التوتر وتقويض الاستقرار في المنطقة. ‏واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالاعراب عن تعازيها ومواساتها ‏للجمهورية الإسلامية الإيرانية.


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