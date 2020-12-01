صباح الخالد يفتتح ملتقى «كفو» 12 الحالي

وطن النهار

أقام مشروع كفو التابع للديوان الأميري أمس مؤتمرا صحافيا عبر منصة زووم الإلكترونية للإعلان عن فعاليات ملتقى كفو السنوي الرابع التي ستنطلق في 12 ديسمبر 2020، وتستمر 5 أيام.

وقالت المدير التنفيذي لمشروع كفو التابع للديوان الأميري د. فاطمة الموسوي إن المشروع هو أحد مخرجات المشروع الوطني للشباب «الكويت تسمع» الذي انطلق عام 2013، وهي المنصة الوطنية الأولى لعرض الكفاءات لتسهيل عملية البحث والتعاون فيما بينهم، ومن احدى توصياتها انشاء قاعدة بيانات للكفاءات الوطنية.

وأضافت اننا مقبلون على النسخة الرابعة من ملتقى كفو السنوي وسيكون خلاله فعاليات مختلفة، وستيتم مناقشة سبل التعاون خلال الفترة المقبلة وكيف يمكن الاستفادة من منصة كفو.

وقالت : كل سنة يكون لدينا ادوار وشخصيات يتم اختيارهم ليكونوا متطوعين ليساعدونا للتعرف اكثر على الكفاءات الموجودة في الكويت، وهذه السنة اخترنا 100 شخصية سيتم تسليط الضوء عليها ليساهموا في اقتراح المواضيع وترشيح المتحدثين ونشر فعاليات كفو وتعريف المجتمع بمنصة كفو، وتم اختيارهم بناء على انتسابهم للمنصة وانجازاتهم.

ولفتت الموسوي إلى أنه خلال هذه السنة ستكون جميع انشطة كفو عبر «الأونلاين» نظرا للظروف الصحية التي يمر بها العالم.

وتحدثت عن ادوار الشخصيات، منها دور السفير، مشيرة الى انه عبارة عن شخص محاور يتحدث عن انشطة كفو وهو وجه اعلامي وممثل عن كفو وحملة مختبر الابتكار الخاصة للمجتمع خلال الفترة 2020- 2021 ويتحدث عن الاجتماعات واللقاءات لدى جهات او تجمعات عن كفو واهمية التسجيل فيها والاهداف. وتطرقت الى دور المرشد خلال الملتقى، موضحة ان دوره عبارة عن تيسير فقرة التعارف للمجتمع الخاص به واقتراح المواضيع وترشيح المتحدثين.

وتحدثت ايضا عن دور الموجه خلال الملتقى وهو تيسير فقرة التعارف للمجتمع الخاص به وتوجيه فريق الحملة والتأكد من الوصول لأهداف الحملة ويكون بمثابة رابط اتصال بين كفو وفريق الحملة لتوصيل المستجدات وما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الخاصة في المجتمع وايصال الاسئلة والتنسيق والمتابعة مع ادوار كفو الاخرى في المجتمع الذي ينتمي اليه للتأكد من إشراك الأدوار الاخرى في تصميم جدول الفعاليات.

وتحدثت الموسوي عن دور المقيم خلال الملتقى وهو تيسير فقرة التعارف للمجتمع الخاص به ومراجعة وتقييم مواد الحملة وتقييم المتحدثين المقترحين والمساعدة في اختيارهم واختيار المتحدثين ومواضيع فعاليات كفو بناء على سيرهم الذاتية وانجازاتهم في كفو وتنسيق لقاءات المختصين في الموضوع المطروح ويكون مرجعا لتقييم السير الذاتية والمواضيع المطروحة من المجتمع، كما تحدثت الموسوي عن دور المتحدث الملهم، مشيرة الى انه مشارك في فعالية حديث كفو على الاقل لمرة واحدة.

وتناولت جدول فعاليات الملتقى، موضحة أن بداية الفعالية ستكون يوم الاحد 13 ديسمبر عبر منصة زوم واليوتيوب عبر «الاونلاين» وسيتم عرض 100 شخصية للتعرف عليهم.

وقالت : يوم افتتاحية الملتقى سيلقي سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد كلمة، وستكون هناك كلمات من ممثلين عن جهات مختلفة، ويتم البدء في فقرات المجتمعات.

وأضافت أن الملتقى سيتضمن فعالية مجتمع السياسات العامة وهو مجتمع جديد سيتم اطلاقه هذه السنة، وعلى مدار أيام للملتقى ستشارك 3 مجتمعات وسيشارك متحدثين وستكون هناك فقرات للتعارف بين المشاركين والمتحدثين.

وزادت ان فعاليات كفو لسنة 2021 ستتضمن المجتمعات التالية : «الصحة، والسياسات العامة، والثقافة والفنون والاعلام، والرياضة، والعلوم والتكنولوجيا، ورواد الأعمال، والتعليم، والبيئة المستدامة، والعمل التطوعي».

وقالت: سيتم خلال الملتقى عرض رزنامة الفعاليات المستقبلية حيث خططنا لسنة مقبلة، وعلى مدار المواسم ستكون هناك انشطة حسب كل مجتمع، وستكون هناك لقاءات متخصصة للخبراء، ومن 3 الى 4 فعاليات في الاسبوع ومن خلال الانشطة سيتم طرح مواضيع مختلفة.

وعن اختيار 100 شخصية هذه السنة قالت الموسوي : 100 شخصية تمثل المجتمعات يساعدوننا لاختيار المواضيع التي سيتم طرحها وادارة الانشطة المختلفة بشكل تطوعي، هذه الشخصيات تساعدنا خلال هذه السنة من خلال خبراتهم وعلاقاتهم ويتعرفون على الكفاءات الموجودة في الكويت وسيكون دورهم لمرة واحدة وبعد ذلك ستكون لهم مشاركات.

وعن مدى الاستفادة من الملتقى السنوي الثالث «الماضي» وايجابياته قالت الموسوي : كل سنة نتعرف على شخصيات اكثر ويكون هناك تفاعل على المنصة واننا نهدف لتسليط الضوء على الكفاءات، من منجزين او اصحاب شهادات مختلفة ليكون هناك تعاون فيما بينهم ومن الملاحظ خلال فترة «كورونا» كان هناك تعاون حتى فيما يخص المجال البحثي والبعض انشأ شركات خاصة ونحن لا نحدد نوع التعاون لكن هذه الفعاليات ينتج عنها التواصل والتعاون بين الاشخاص وتوسيع دائرة العلاقات.

واختتمت قائلة: ان مشاركة سمو رئيس الوزراء بكلمة في الملتقى انعكست ايجابا من خلال زيادة تفاعل المشاركين.

