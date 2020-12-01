الإذاعة: جاهزون لتغطية انتخابات «أمة 2020»

وطن النهار

أكد الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة في وزارة الاعلام الشيخ فهد المبارك الصباح جهوزية اذاعة الكويت لتغطية انتخابات مجلس الأمة 2020 وإظهار هذا العرس الديموقراطي بأبها صوره فنيا وبرامجيا.

وقال المبارك في تصريح لـ «كونا» أمس الاثنين ان قطاع الاذاعة حريص على تنفيذ توجيهات وزيرالخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ د. احمد الناصر ووكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي بضرورة تميز تغطية فعاليات الانتخابات بدءا من فتح صناديق الاقتراع مرورا بعمليات الفرز وانتهاء بإعلان النتائج الرسمية.

وأضاف ان الاستعدادات تتم بمتابعة كل القطاعات حرصا على تميز التغطية من خلال حزمة من الاهداف التي تسعى الإذاعة لتحقيقها عبر تغطية اعلامية شاملة ومتميزة لعملية الاقتراع بمنهجية موضوعية.موضحاً ان التغطية الاذاعية ستركز على خلق التفاعل والتواصل المباشر اولا فأولاً بين الجماهير ومجريات أحداث الساحة من اجراءات واخبار إضافة الى نشر الوعي بحقوق وواجبات المواطنة لدى الافراد وتنمية الاحساس بالمسؤولية الفردية والجماعية.

وبين ان التغطية الاذاعية ستركز في يوم الاقتراع على حث الناخبين على الالتزام بالاشتراطات الصحية التي اوصت بها السلطات الصحية اضافة الى المساهمة في تسهيل عمل الجهات الحكومية ذات الصلة بالانتخابات مثل وزارةالداخلية وغيرها.واشار الشيخ فهد الى ان خطة اذاعة الكويت البرامجية تنقسم الى ثلاث مراحل بدءاً من مرحلة الاعداد التي انطلقت مع اعلان مرسوم الدعوة للانتخابات ثم مرحلة التنفيذ وهي التي تسبق يوم الاقتراع واما الأخيرة فستكون في يوم الاقتراع حتى اغلاق الصناديق وإعلان النتائج.ومن جانبه اكد مدير محطة اذاعة البرنامج العام والمشرف العام على التغطية الإذاعية للانتخابات سعد الفندي ان قطاع الإذاعة حريص على اظهار العرس الديموقراطي بشكل مميز يواكب الحدث المهم.

