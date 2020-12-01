«أمانة الأوقاف» تشارك في معرض الكويت للكتاب

وطن النهار

أعلنت الأمانة العامة للأوقاف مشاركتها في معرض الكويت للكتاب في دورته الخامسة والأربعين، الذي يقام وفق النظام الافتراضي (عن بعد) في الفترة من 29 نوفمبر حتى 28 ديسمبر 2020، وينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، برعاية وشراكة استراتيجية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبمشاركة أكثر من 60 دار نشر وأكثر من 4400 عنوان لكتب صادرة عن دور نشر كويتية وعربية وعالمية قابلة للزيادة. وتحرص الأمانة العامة للأوقاف على هذه المشاركة لاستمرار التواصل مع جمهور الباحثين والمتخصصين والمهتمين بقطاع الوقف والعمل الخيري والتطوعي من خلال عرض إصدارات ومطبوعات الأمانة العامة للأوقاف بكافة أنواعها وأشكالها في هذا المعرض الإلكتروني الافتراضي، من خلال منصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الإلكترونية، والتي يتجاوز عدد مستخدميها نصف مليون مستخدم، ويمكنها استيعاب أي عدد من الكتب.