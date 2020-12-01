«العربي للبحوث» أطلق المؤتمر التربوي الدولي الثاني

وطن النهار

أطلق المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج في الكويت أمس الاثنين المؤتمر التربوي الدولي الثاني بعنوان (التعليم عن بعد استجابة لجائحة كورونا) ويستمر يومين. وقال مدير المركز في الكويت الدكتور سليمان العسكري في بيان صحافي إن المؤتمر يعكس الاهتمام المشترك لدول العالم بدراسة تأثير جائحة كورونا على النظم التعليمية. وأضاف العسكري أن المؤتمر يأتي تنفيذا لخطة برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج وضمن نشاطات المركز الهادفة إلى متابعة مستجدات الفكر التربوي وتطبيقاته المتميزة في العالم للاستفادة منها في إثراء مشروعات تطوير التعليم في الدول الأعضاء وتنمية الخبرات المهنية للاختصاصيين العاملين فيها.