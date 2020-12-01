«البلدية» ضمن أفضل 3 جهات عالمية تطوراً

وطن النهار

أكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي أن الجائزة التي حصل عليها تمثل كل العاملين في البلدية وليست لشخص المدير العام فقط، لافتاً إلى ان تهنئة أمير البلاد سمو الشيخ نواف الاحمد - حفظه الله - وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تكريم آخر.

واوضح المنفوحي في تصريح صحافي خلال احتفاء اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بتكريم مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بحضور عدد من قيادات البلدية بمناسبة فوزه بجائزة التميز الحكومي كأفضل مدير عام في المدن العربيية أن ارتباط الجائزة باسم الشيخ محمد بن راشد فخر للعاملين في البلدية ، مبيناً أن بلدية الكويت أحرزتها نتيجة لتطوير أنظمتها وإتمام إصدار التراخيص إلكترونياً في كل اعمالها وسرعة انجاز المعاملات فضلاً عن دعمها للمشاريع الخاصة.

وأضاف أن البنك الدولي في العام الماضي أشار في تقريره إلى أن البلدية توجت من ضمن أفضل 3 جهات عالمية تطوراً وساهمت بشكل مباشر في تحسين بيئة الاعمال. وأشار إلى أن الإنجاز يدفعنا لمزيد من العمل حيث إن البلدية لاتخلو من السلبيات والانتقادات ولا يمكن المكابرة اضافة إلى انها بحاجة لمزيد من البحث مكامن عن الخلل من والتي تدخل من ضمنها مخالفات البناء التي يحتاج الى تعديل قانون واعطاء البلدية تعديلات يسمح لها بازالة تلك المخالفات فورياً . وحول عقود النظافة قال المنفوحي انه تم توقيعها أربع سنوات الفريق الحالي في البلدية لم يشارك في وضع الاشتراطات في العقود رغم المبلغ المالية التي تم تخفيضها الا انها تعمل على تطويرها حتى تكون العقود المقبلة مرضية للمجتمع.

وكشف عن تطلعات البلدية في المرحلة الثانية من الإنتقال الإلكتروني عبر منح المكاتب الهندسية إصدار الرخص الكاملة وفق النظم الإلكترونية والسعي لوضع لائحة وبرمجتها دون التدخل البشري أو التلاعب بها ، مضيفاً أن اتحاد المكاتب الهندسية يعتبرون المستشارين الخاصين للبلدية ويطلعونها على مكامن الخلل بشكل من خلال التواصل المستمر، معرباً عن سعادته بتكريم اتحاد المكاتب الهندسية بهذا التكريم بادرة طيبة. وفيما يتعلق بإعادة النظر في قرار منع التخييم، أكد أن مجلس الوزراء أجل الاجتماع إلى منتتصف ديسمبر حيث إن الأمر متعلق بقرار وزارة الصحة باستمرار المنع او السماح بالتخييم.

الارتقاء بالعمل

من جانبه قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان ان مدير البلدية يعكس الجانب الايجابي والجميل للمسؤول الشاب الذي يحرص على الارتقاء بالعمل ، كما يعكس حصوله على هذه الجائزة الوجه المشرق والحضاري للعمل البلدي في الكويت وثمار جهده المتواصل الذي قدمه على مدى هذه السنوات الطويلة للارتقاء بعمل بلدية الكويت وتطويره بمختلف المجالات ، مضيفاً انه فك الكثير من التشابك ومحاولات ميكنة العمل المستمرة تؤكد أنه ماضٍ في خطط تطوير البلدية.

