«شرق تيماء السكني» تحت «المعاينة» اليوم

وطن النهار

تقوم اللجنة المكلفة بالاستلام المبدئي والمشكلة بعضوية جهات حكومية برئاسة الرعاية السكنية باستلام الاعمال الخاصة بمشروع شرق تيماء السكني المتضمن انشاء وانجاز وصيانة 509 بيوت في مشروع شرق تيماء الاسكاني بالاضافة الى المباني الخدمية ومحولات الكهرباء اليوم. وكان المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قد اصدر القرار رقم 868 والقاضي بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي الجزئي لمعاينة الاعمال في مشروع شرق تيماء حيث طلب ان تدعى اللجنة للاجتماع بمكتب المؤسسة (ادارة مشاريع المنطقة الاولى) الكائنة في مشروع شرق تيماء صباح اليوم. وذلك للقيام بالمعاينة الموقعية للاعمال المشار اليها اعلاه بغرض الاستلام الابتدائي الجزئي لتلك الاعمال. وشكل القرار لجنة الاستلام الابتدائي الجزئي لمعاينة الاعمال المذكورة ضمن اعمال العقد اعلاه من التالية اسماؤهم مدير ادارة مشاريع المنطقة الثانية رئيسا، وعضوية كل من مدير ادارة التخطيط ومدير ادارة التصميم ومدير ادارة الجودة ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام ومراقب الاعمال الكهربائية والميكانيكية بادارة مشاريع المنطقة الاولى وممثل المهندس للمشروع الى جانب ادارة التوزيع والتوثيق ، والمهندس بشار بورسلي مقررا للجنة. ولفت القرار الى ان ترفع اللجنة توصياتها لنائب المدير العام لشؤون التنفيذ لرفعها للمدير العام لاعتمادها، ويخطر المتعهد كتابيا بموعد خروج اللجنة كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من العاملين بالمؤسسة لاتمام اعمالها ويجب التوقيع على محضر المعاينة من الاعضاء مباشرة.

