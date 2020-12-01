«الإطفاء»: إزالة المخالفات الوقائية والبيئية

وطن النهار

بناء على تكليف مجلس الوزراء لقوة الإطفاء العام بالتنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة المخالفات ، عقد اجتماع صباح أول من أمس الأحد بحضور سعادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات المعنية وذلك لمناقشة المخالفات التي تتعارض مع السلامة الوقائية والاشتراطات البيئية في عدد من المواقع لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حسب اشتراطات كل جهة على حدة. والمواقع التي ركز عليها الاجتماع هي:

جنوب خيطان والصليبية الزراعية ومواقع رمي وتجميع الاطارات المستعملة ونقعة الشملان وسكراب النعايم.

هذا وتم استعراض المواقع المخالفة وتمت مناقشة الآلية المقترحة لإزالة جميع المخالفات التي ستقوم فرق التفتيش بزيارة مواقعها ميدانيا في وقت لاحق لازالة اي مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها. حضر الاجتماع كل من نائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي ونائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤئون الفنية الدكتور عبدالله الزيدان ونائب المدير العام لشئون الثروة السمكية في الهيئة العامة للزراعة المهندس احمد الختلان ونائب المدير العام لشئون الثروة النباتية في الهيئة العامة للزراعة دلال رجب ونائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير المهندس عمار العمار وعدد من المسؤولين في الجهات المذكورة.

