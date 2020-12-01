إصابات «كورونا» تواصل الانحسار 209 حالات في 24 ساعة

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142635، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 880 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ «كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4684 حالة.وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية، بلغ 4078 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1095574 فحصا.وجدد السند الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني، موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 658 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 137071 حالة.

