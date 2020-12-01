الصالح: مركز العمليات صمام الأمان

وطن النهار

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ والوكيل المساعد لشؤون مكتب الوزير اللواء ركن عزيز سويلم، وعدد من القيادات الامنية اول من أمس الاحد مركز العمليات وبدالة الطوارئ «112» بمقر وزارة الداخلية في صبحان.

واطلع الصالح على مركز العمليات وبدالة الطوارئ «112» وما تحتويه من اجهزة ومعدات متطورة ومنظومة امنية متصلة بكاميرات حديثة تنقل وتوثق الاحداث عن بعد وتعتبر من احدث التقنيات العالمية، ثم استمع الى ايجاز مفصل من عضو لجنة مشروع المنظومة الامنية الرقمية المتكاملة عقيد د. عبدالله زكريا عن عمل بدالة الطوارئ 112، وكيفية التعامل مع البلاغات الواردة وآلية الاستجابة لهذه البلاغات وكيفية توزيعها على الدوريات وآلية التنسيق مع القطاعات الاخرى.

ونقل الوزير الصالح تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا للبلاد، مؤكدا حرصها الدائم على رفع كفاءة وقدرات المؤسسة الامنية وتوفير احدث التقنيات والوسائل والتجهيزات لاداء المهام المنوطة بها.

وتوجه بالشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل، مؤكدا ان مركز العمليات «112» يعكس مدى التقدم الذي وصلت اليه المؤسسة الامنية خلال الفترة السابقة، واستعدادها الدائم للتعامل مع التقنيات الحديثة بكفاءة عالية وتطور دائم، مشيرا الى ان التطوير في قطاعات وزارة الداخلية واعمالها ومنظومتها الامنية والخدمية والالكترونية على سلم الاولويات كي يتسلح رجل الشرطة باحدث التقنيات الحديثة التي تساعده على حفظ الامن والامان في البلاد.

ووجه ملاحظاته وارشاداته للعاملين في مركز العمليات وبدالة الطوارئ «112»، معربا عن ارتياحه لما رآه من يقظة واستعداد دائمين للعاملين فيها.

