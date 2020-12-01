«السلامة المرورية»: ضاعفوا مسافة الأمان عند التغيرات الجوية

وطن النهار

حذر رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر قائدي المركبات من السير برعونة على جميع الطرقات في ظل تغيرات الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية في بعض المناطق وهطول الأمطار التي تشهدها البلاد حاليا، لتجنب وقوع الحوادث المرورية. وأضاف في تصريح صحافي أن التغيرات الجوية تسهم بشكل كبير إلى وجود عوامل خطورة متعددة على الطريق، مطالبا بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر من خلال تقليل السرعات، ومضاعفة مسافة الأمان بين السيارة والأخرى، وتجنب الضغط بقوة وبشكل مفاجئ على الفرامل، والالتزام بالحارات المرورية، وعدم التجاوز وتغيير المسار إلا للضرورة. وأشار إلى ازدياد وتيرة الحوادث على الطرقات نتيجة هطول الأمطار التى تؤدي إلى انزلاق سطح الطرقات، ومن ثم عدم التحكم فى عجلة القيادة وفقدان السيطرة، فضلا عن مشكلات الرؤية الناتجة عن الضباب، ذلك الأمر الذي يتطلب تجنب قيادة المركبة إلا في حالات الضرورة. داعيا في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين الاستعداد الكافي للقيادة في تلك الظروف من خلال التأكد أولا من السلامة الفنية للسيارة قبل استخدامها، والالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم.

