الموسى بحث آلية استقدام وتشغيل العمالة مع السفير الهندي

وطن النهار

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بحث مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى آليات التعاون مع سفير جمهورية الهند لدى البلاد جورج سيبي، في مجال استقدام وتشغيل العمالة الهندية في الكويت، مؤكدا أن سوق العمل بالدولة يستقطب العمالة بما يحتاجه من تخصصات تخدم سوق العمل وحاجته.

وقال الموسى خلال لقائه السفير الهندي والوفد المرافق، أن هناك جهود حثيثة تبذل ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة الماهرة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت ويعود بالوقت ذاته بالنفع على العمالة وعلى البلدان المرسلة لها.

وأكد على الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم بما فيهم العمالة الهندية في القطاعين الأهلي والمنزلي.

وأشاد الموسى، بالعلاقات التاريخية القديمة والمميزة بين البلدين وعلى أعلى المستويات و أكد حرصه على بقاء هذه العلاقة الطيبة دائماً.

بدوره، أبدى السفير الهندي جورج سيبي، امتنانه وشكره لدولة الكويت على ما لمسه من جهود وتطورات تستحق الإشادة، وأكد على رغبته بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال القوى العاملة. وحضر اللقاء د. مبارك العازمي نائب المدير العام لحماية القوى العاملة، وجابر العلي مدير إدارة العلاقات الدولية، والباحث القانوني عبدالعزيز خليفة.

