الريس: تعاون متجدد بين «الإنتاج البرامجي» و«الصحة الخليجي»

وطن النهار

اشاد المدير العام لمؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية علي الريس بالتعاون المتجدد مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واشار الريس الى انه وبتكليف من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت المؤسسة بتصميم وتنفيذ رسائل تلفزيونية توعوية بأسلوب مبتكر، تهتم بتمرير الإرشادات الصحية لمواطني دول المجلس، إضافة إلى نشر التوعية والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية والوقائية والتأهيلية.

وقال انه قد تم تصوير لقاءات مع أطباء واختصاصيي في عدد كبير من المجالات في جميع دول المجلس، وتم توليفها مع تصميمات انفوجرافيك لتكون وجبة إرشادية مبسطة لرفع ودعم الوعي الصحي للمشاهدين عبر وسائل ذات تقنية عالية تسمح لهذه الرسائل ببثها عبر الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي وفق أعلى معايير الجودة في مثل هذه الأعمال.

وتابع الريس بأن الرسائل التوعوية الجديدة قامت المؤسسة بانجازها وفق مواصفات فنية تراعي تقديمها بشكل مشترك بين وسائط التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها وتطورها وايضا المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية. وستجد تلك الرسائل طريقها الي المشاهدين من مواطنيين ومقيمين في جدول مجلس التعاون الخليجي. كما يصار الى ترجمتها بعدة لغات.

واكد ان هذا التعاون المتجدد يأتي لمواصلة مشوار التعاون المشترك الذى يعود لاكثر من ثلاثة عقود من الزمان كان من بينها انجاز عدد من المشاريع الاعلامية الصحية المشتركة والتي ستظل خالدة في ذاكرة المشاهد في العالم العربي.

وعلى صعيد متصل اشاد الريس بالدعم الذي تحظي به المؤسسة من لدن الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وايضا وزارات الاعلام والثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي. والذى وصفة بانه التعاون الذي ساهم في رفد مسيرة هذا البيت الاعلامي الذي يمثل ابناء دول المنطقة ويحقق حضورهم الفني والاعلامي الابداعي.

