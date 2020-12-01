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العفاسي: فريق لاختيار المتقدمين لوظيفة «باحث قانوني»

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020

أصدر وزير العدل المستشار فهد العفاسي قراراً وزارياً باعادة تشكيل فريق عمل لمعاونة لجنة اختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني، وشكل القرار بأن يكون النائب العام المستشار ضرار العسعوسي رئيسا والمحامي العام الاول المستشار سلطان بوجروة عضوا ووكيل محكمة الاستئناف المستشار عبدالرحمن الدارمي عضوا ووكيل محكمة الاستئناف المستشار محمود الخلف عضوا والمحامي العام المستشار مبارك الرفاعي عضوا في اللجنة. وذكر القرار ان تشكيل اللجنة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور القرار بالاضافة إلى عملهم الاصلي، وللفريق ان يستعين بمن يراه.


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