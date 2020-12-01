الشهاب: 35 ديناراً شهرياً بدل خطر لموظفي «المواصلات»

وطن النهار

أعلنت وكيل وزارة المواصلات خلود الشهاب عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على منح بدل خطر للموظفين العاملين بإدارة صيانة المباني التابعة لقطاع الاتصالات والخدمات المساندة والبالغ قيمته 35 دينارا شهريا.

وأوضحت الشهاب في تصريح صحافي انه بعد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية قام بدراسة طلب منح بدل الخطر لموظفي إدارة صيانة المباني بالاشتراك مع إدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة للوقوف على مدى تعرض الموظفين للخطر أثناء ممارستهم لأعبائهم الوظيفية التي يكلفون بها وعليه أفادت إدارة الصحة المهنية بان بعض الموظفين العاملين بالأقسام التابعة لمركز عملهم كمشرف ثالث ميكانيك ومساعد فني أول ميكانيك وفني ثاني مكانيك وفني ثاني مدني وفني أول مدني ومساعد مشرف مكانيك وفني ثاني مكانيك وفني ثالث مكانيك ومشرف أول مكانيك ومساعد أول فني نجارة ومساعد أول فني ديكور ونجار أول وفني ثالث ديكور يتعرضون للخطر.

وأشارت الشهاب الى استمرار صرف منح بدل الخطر مرتبط بان يستمر الموظف بنفس مجاله الوظيفي وفي حال انتقاله الى ادارة أو مركز عمل آخر سوف يتم وقف الصرف. وهنأت الشهاب موظفي إدارة صيانة المباني التابعة لقطاع الاتصالات والخدمات المساندة على هذه الزيادة المستحقة لما يقومون به من جهد دور مهم وحيوي لوزارة المواصلات، مثمنة الدور الكبير لتوجيهات وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص في تلبية مطالب العاملين من أبناء الوزارة.

