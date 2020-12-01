أشكناني: تعديل قانون الجرائم الإلكترونية أولوية

وطن النهار

استضاف الاعلامي صالح جيرمن في برنامجه «صالح مع النهار» مرشح الدائرة الاولى د. عادل حسين اشكناني واستعرض معه اهم القضايا التي يتبناها في برنامجه لانتخابات مجلس الامة 2020.

واكد اشكناني اهمية التغيير واختيار الاصلح وتحمل الناخب مسؤوليته الوطنية من خلال الادلاء بصوته لمن يستحق، مشيرا إلى ان هناك العديد من القوانين التي يجب مناقشتها واقرارها في المجلس القادم.

واشار إلى اهمية تنويع مصادر الدخل والاهتمام باصحاب المشاريع الصغيرة ودعمهم بالاضافة إلى ضرورة معالجة قضية القروض التي تؤرق الكثير من المواطنين، بالاضافة إلى العديد من الاطروحات والقضايا التي تداولها وفيما يلي تفاصيل الحوار:

هل احصاءات الرجال والنساء في الدائرة الاولى تعتبر مطمئنة بالنسبة لك؟

من الارقام يتبين ان الذكور اكثر التزاما من الاناث مع ان الاناث هن الاكثر عددا وهن ممكن ان يوجهن ويغيرن لكن حماسهم في العملية الانتخابية اقل ومتوقع انخفاض نسبة ارقام الحضور في الانتخابات القادمة.

معروف عنك أنك تقلدت مناصب كثيرة ولكن قبل سنتين رأينا اعلان معايدة مكتوب عليه جايكم في 2020 فهل كان هذا بداية اعلان ترشحك؟

دائما نرى ان هناك اشاعات تخرج مع نزول المرشح اول مرة، ونحن من خلال هذا الاعلان وبمدة طويلة قبل الانتخابات ارتأينا ان نقطع الطريق امام الاقاويل والاشاعات والناس التي تتكلم وتقول من الذي انزل هذا المرشح، أو مثل لماذا نزل الانتخابات ولهذا انا مخطط منذ زمن وقررت النزول للانتخابات ومجهزين أمورنا مع ان ظهور «كورونا» غير في خططنا وفي الترتيبات.

وماذا كنت تقصد بالمسج «يايكم 2020» والى من كنت توجه رسالتك؟

كلمة «يايكم» ليس بغرض الصراع ولا موجهة تجاه احد معين، وكنت اقدر فيها انه يايكم للتشريع السليم وتعديل التشريعات التي فيها خلل، ويايكم لمساعدة أي شخص لا يستطيع اخذ حقه وممكن تطبق ضد اي وزير يعتقد ان الوزارة ملك له.

هل تعتقد ان دور النائب اليوم هو تصحيح أو تشريع أو نائب خدمات؟

دستوريا النائب دوره التشريع والرقابة، وموضوع نائب الخدمات فالحكومات المتعاقبة هي من اوجدها بحيث تسكر بوجه المواطنين وتفتح للنواب لاستمالتهم للوقوف معه في تمرير قوانينها وفي السيطرة على المجلس ونلاحظ انه في كل مرة يكون المجلس قوياً يحل، وانا نازل تشريع ورقابة وايضا اذا كان لشخص حق فأنا اقف معه واتشرف اكون نائب خدمات في خدمة الناس وقضاء حوائهم والحصول على حقوقهم.

استعدادك للانتخابات يحتم عليك التواصل مع اهالي الدائرة فهل كنت تقوم بهذا الدور خلال السنوات الماضية؟

نعم هذا دورنا الاجتماعي نمارسه سواء كنا ننزل الانتخابات أو لا وانا متواجد في المناسبات والعزاء وهذا واجب اجتماعي، والبي اي دعوة وازور الدواوين لكن انا في فترة من الفترات انقطعت عن الناس بسبب ارتباطي مع العمل النقابي واللجان والوزارة وكان عندنا الاتحاد وهي فترة انقطعت عن الدواوين والواجبات، وليس بالضرورة في 2020 وتقول يجب على النائب حتى يطرح نفسه ان يلف على الدواوين لان هناك وسائل تواصل اجتماعي ممكن من خلالها ان تطلع على سيرة هذا المرشح ومسيرته واهدافه واموره التي يتبناها وتبقى الدواوين لمن لا يملك رؤية يقدمها للناخب.

الا تعتقد ان السوشيال ميديا تبقى وسيلة تسويق دون امكانية مناقشة الافكار بعكس الديوانية التي تتيح مجال الانتقاد والمناقشة؟

بالنسبة لي فمن يعرفني فقد ناقشني في امور كثيرة ونحن في هذه الايام نتواصل مع المجاميع ونتعرض لبعض الاسئلة ونجاوب عليها، والناس قد وصلت إلى مرحلة تعرف الشخص من طريقة كلامه وتعرف اذا كان صادق واذا كان يمثل فبالتالي ما اعتقد ان هناك مجالاً للتبرير وكنا بالسابق نخطط للندوات لهذا الغرض والالتقاء مع الناس لكن بحكم الظروف الصحية الحالية تغيرت الامور واتجهنا إلى ان نعلن عن طريق المقاطع والتسجيلات في السوشيال ميديا.

إقناع لا عاطفة

اي مرشح ينطلق من قاعدة انتخابية معينة، فهل انت تنطلق من ثقل انتخابي وقاعدة معينة؟

في البداية انا ابن هذه الدائرة ومولود فيها فقد ولدت بالسالمية وحتى عندما خرجت سكنت في سلوى ثم غرب مشرف والان في مشرف فبالتالي علاقاتي الاجتماعية كلها داخل الدائرة هذا من جانب بالاضافة إلى عائلتي الاشكنانية التي اتشرف فيهم وليس من المعقول ان يكون شخص ينزل الانتخابات ولا يكون عنده شيء يستند عليه والا انه يكون يضيع وقته أو انه يشتت اصواتا وانا لست كذلك وانا نازل اطرح اهدافا واخاطب الناس بطريقة معينة باقناع الناس وليس بالعاطفة وهذا ما اركز عليه في كل رسائلي للناس.

انت تنزل كمرشح مستقل فهل تعتقد ان الصوت الواحد اعطى للمستقلين فرصة اكبر للمنافسة؟

الصوت الواحد في الديموقراطيات يعطي فرصة للاقليات بان تحصل من يمثلها وهذه هي فلسفة الصوت الواحد وانا ارى ان الاربعة اصوات أو صوتين كانت تحدث تحالفات تحرم كفاءات من الاقليات بان تدل وتمارس دورها وموضوع الصوت الواحد مصدر اختلاف وبالتالي اي تغيير يجب ان يكون من خلال مجلس الامة وبالنسبة لي الصوت الواحد حتى وان اضرني فهو واقع يجب ان اتعايش معه، واذا كان لنا دخول المجلس فسيكون لنا كلام حول التغيير حتى في الدوائر وتقسيماتها.

هل انت مع تعديل النظام الانتخابي؟

نعم انا مع تعديل النظام الانتخابي وقانون الانتخاب واختلف مع طرح الحكومة في الاسبوع الماضي حيث نزلت الحكومة مقترح لقانون الانتخاب وانا عندما قراته وجدت انه إلى الان موجود فيه عبارة يجيد القراءة والكتابة فاذا اتت انتخابات الجمعيات التعاونية جاء فيها شرط الشهادات فمن باب اولى ان تجعلها في مجلس الامة فبالتالي هناك الكثير من القوانين القديمة تحتاج إلى تجديد وهناك قوانين اقرت في حاجة إلى تعديل لان دائما القانون يجب ان يعطى فرصة وبعدها تطلع المثالب وهنا يبدأ تعديل القوانين.

طيب نحن جربنا الصوت الواحد في 2013 و2016 فما رأيك بمخرجاته؟

انا اذا اردت ان اقارن فمجلس 2013 رقم قصر وقته وكانوا يسمونه مجلس المناديب فكان مجلس انجاز وانجازاته افضل من مجلس 2016.

لكن مجلس 2016 كان فيه استجوابات كثيرة؟

اذا كنت تعتبر الاستجواب انجازاً فانا ساعلن من اول يوم اني سأقدم استجوابي اذا كان ذلك انجاز بنظر الشعب، وان كان المنظور بالكمية أو الكيفية، فنحن عندما نستجوب فنحن نسعى للاصلاح فهل كان الـ31 ونصف استجواب في المجلس الماضي فيها استجواب واحد فيه فوائد حصلها المواطنون.

هل معنى ذلك انها كانت فرد عضلات واستعراض؟

انا لا اريد ان اقول ذلك لكن دعنا نتجه للتشريع ونشرع للمواطنين ونحسن من مستوى معيشتهم ونحاول نحقق لهم حياة الرخاء، فانا لم ادخل المجلس حتى استجوب واتصيد على الوزراء والرقابة في حال وجود خلل فهناك تسلسل وسؤال برلماني ومن ثم اذا لم ينحل الموضوع نذهب للاستجواب.

هذا في حال المحاسبة والرقابة، لكن في 2016 كثير من القوانين والتشريعات فهل تعتقد ان مثل هذه القوانين كانت جيدة؟

اغلب تلك القوانين لم يكن يصب في صالح المواطن، والموضوع ليس بالكم بل بالكيف ومجلس 2013 كان هناك قانونان أو ثلاثة يلامسون حاجة المواطن واستفاد منها كحاجة مباشرة لكن عندما تسطر لي عددا من القوانين والمعاهدات الدولية وتعتبرها انجازا والمواطن يتساءل ماذا استفدت من هذه القوانين، لذلك انا لست مع مخرجات الصوت الواحد واعتقد ان تغيير تقسيم الدوائر مع قانون الانتخاب مع آلية التصويت ليكون تعديلا شاملا ومتكاملا، ويجب تعديل هذه الامور عن طريق المجلس.

العيادات الوهمية

كان هناك موضوع العيادات الوهمية ولك فيه دور كبير فما اساس هذا الموضوع؟

كان لي دور في ممارسة الرقابة بدون ان اكون نائبا، الموضوع بحكم منصبي كرئيس الاتحاد كانت تاتينا شكاوى من بعض الزملاء عن وجود بعض العيادات لا تحمل اسم مرخص من الدولة أو غيره وكانت عيادات في اغلبها جلدية وليست مثل تخصصي وخاطبنا الوزارة وكان الرد انها لا تحمل اي ترخيص وانتظرنا فترة وتواصلنا مع المسؤولين لاتخاذ الاجراءات القانونية بحسب القانون الموجود واحالتها للنيابة أو اتخاذ الاجراءات القانونية لكن لم يحدث شيء من هذا، وهنا تكلمت من خلال لقاء تلفزيوني وتمت احالتي للنيابة، وتم اخذ القرار من الزملاء ان يكون الرد بشكل قانوني وبالتالي قمنا برفع القضايا والنيابة قبلت تلك القضايا التي رفعناها كاتحاد وحفظت القضية التي رفعت علي، وبين من كان على حق والقضايا التي رفعناها صدر فيها احكام وهناك مازال بعضها منظورا والنيابة هي من تولت هذه القضية.

هل تعني ان الاتحاد كان محاربا من الحكومة على الرغم من انه يحمي حقوق الناس؟

هذا الامر في كل مكان، وان لم يكن قانون المرئي والمسموع لعددتهم الان بالاسماء ومع الاسف اي شخص يحاول ان يحارب الفساد اما ان يعفى أو يزاح من منصبه أو يحول للنيابة.

هل تقصد ان الفساد محمي؟

نعم هناك منظومة تحمي الفساد ويجب ان يتحرك الشعب ويختار في هذه الانتخابات الناس الذين يخترقون منظومة الفساد ويفجرونها ويمحونها عن بكرة ابيها، وذلك بالقانون لاننا دولة قانون، واعتقد ازمة «كورونا» غيرت من مفاهيم الناس والمناداة التي نسمعها من الناس بالرغبة بالتغيير اعتقد سيكون لها صدى ويجب الا يستهين اي شخص بصوته واهميته بالتغيير وندعو كمصلحين بان هذه السنة التي تنادون بالتغيير فقوموا بالتغيير.

طلقت الحكومة

سؤال هل دكتور عادل اذا وصل للبرلمان هل سيكون حكوميا أو يقبل منصب الوزارة؟

اذا كنت تقصد اني ساخذ صف المعارضة أو مع الحكومة فاذا كانت الحكومة على حق ساقف معها ولكن اني اكون حكوميا فلا فانا مطلق الحكومة منذ 20 عاما وما طرحت نفسي للانتخابات الا لاني لم يعجبني الاداء الحكومي وبالتالي الشيء الذي ستعمله الحكومة وليس بمصلحة الناس فساقف ضده ولكن ليس المعارضة لمجرد المعارضة فقط، واذا عرضوا علي ان اكون وزيرا فلن اقبل لان الناس لو انتخبتني في ظل الظروف الحالية اني سادخل المجلس واقبل بمنصب حكومي وثاني امر ان الدائرة الاولى لايحبون من يتجه إلى الوزارة وانا لا اقبل ان اكون وزيرا محللا من الحكومة وانا طرحت نفسي للتشريع والرقابة، وهذا رأيي الشخصي وليس رغبة الدائرة فقط ولو طان طموحي الوزارة لكنت قبلت الدعوات للمجاملات والتجمعات للانضمام إلى كتالوج الوزراء وتم اختياري واهل الكويت يعرفون هذا الامر ولاحظ ان عمليات اختيار الوزراء السابقين نفس الاسامي والوجوه، والغريب انهم يختارون وزراء بعيدا من تخصص الوزارة بينما يكون هناك عشرات من الموظفين المجتهدين الذين يتدرجون ويصلون إلى سقف معين ويقفون وياتيهم الوزراء ببروشاتات من الاعلى.

من خلال استطلاع البعض قال ياليت يفكرون بالناس قبل يفكرون بانفسهم والبعض كان يقول ان الصالح اذا وصل سيحاربه الفاسدون ما رأيك بهذا الاستياء من الناس؟

هذا ليس بمستغرب وهو ما نسمعه من الناس دائما، ونحن على امل ان ينعكس هذا الاستياء بالرغبة بالتغيير وحضورهم للتصويت واختيار الافضل، ونحن رأينا ان 27 ألف ناخب لم يحضروا ويصوتوا في الانتخابات السابقة وهناك من يفتخر بانه لم يذهب للتصويت، فهل يعقل انه يوجد 73 شخصا مرشحا نفسه وانت بيوم الصمت الانتخابي تفكر وتقرر اختيار شخص وتحمل الامانة وتسلمها للشخص المناسب وامتناعك يعطي المجال للاخرين بان يفرضوا سلطتهم عليك وبعدها تتذمر اربع سنوات كاملة.

قضايا المرأة

ماذا تقول عن قضايا المرأة فما ينقصها حتى تتبنى قضاياها؟

من باب العدل والمساوة فهناك حقوق منقوصة لها على سبيل المثال في فترة سابقة لم يكن للمرأة حق التوقيع للموافقة بعلاج طفلها وهو الولاية الصحية، فتخيل وكيلة نيابة أو قاضية تستطيع ان تحجز المتهم 21 يوما وممكن ان تصدر قرارا بسجن فلان وبعد خروجها من الدوام تأخذ ولدها للطبيب فيطلب منها ان تأتي بولي الطفل، وهناك ربات المنازل وضمهم لبطاقة عافية وانا عندما كنت في اللجنة الصحية واحد الاعضاء سأل المندوب الحكومي ممثل وزارة الصحة وممثل وزارة الشؤون عن عدد ربات المنازل فكانوا ينظرون إلى بعض وانهم لم يستطيعوا ان يحصروا العدد ومثل هذه الامور المرأة مظلومة فيها وانا اقول يجب ان يكون هناك مساواة ومثلها الاسكان وحق الكويتية المتزوجة من اجنبي وللعلم في حالة وفاتها لا يمكن للاولاد ان يرثوا بيتها وغيره، وهذا اقتناع شخصي بتلك الحقوق وليس انتخابات ودغدغة مشاعر.

ما رأيك حول الشباب والمشاريع الصغيرة وتأثرهم خلال «كورونا»؟

الشباب الصغار محرومون من اي وسائل للترفيه وهذا يؤثر على سلوكياتهم والمتنفس الوحيد لهم المجمعات والمقاهي والسهر فهذا الموضوع مؤثر ويجب ان يتم الاهتمام بانخراطهم بالالعاب الرياضية والدولة عندما تصرف على هذه الامور تقيهم من الانحراف وانا لم ار دورا منجزا لهيئة الشباب على ارض الواقع وعلى سبيل المثال الفنون القتالية ليس هناك صالات أو اماكن تستوعب مثل هذه الرياضة.

واذا تحدثنا عن المشاريع الصغيرة وانا واحد منهم وكنا موجودين في المجلس عندما تم النقاش ولم يكن حلاً لغاية اليوم والمشروع الذي طرح من النواب وقرر نصف مليار دينار ليتم فيها دعم الشباب، والدول الاجنبية تعطي هبات مالية ونحن هنا نعطي قروضاً ولم يروها ايضا ومع الاسف ادخلوا معها «واخرون» بميزانية 2 مليار ونصف المليار فلماذا لم يكن الموضوع خاصا بالشباب وتم بالفعل رفض القانون بسبب هذا الامر والى اليوم ونحن بانتظار هذه الحلول الحكومية والامر وصل ببعض الشباب بان اوقفوا اعمالهم واغلقوا مشاريعهم، واليوم من الصعب ان تقنع اي شاب بان يترك الوظيفة الحكومية ويتجه نحو المشاريع والوضع جدا صعب ونحتاج إلى رؤية اقتصادية بان نحول المسار مرة اخرى لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لانها عصب الاقتصاد بشكل عام.

هل تؤيد ان يسمح للشباب بالجمع بين وظيفتين؟

نعم وما المشكلة ان يجمع بين وظيفتين طالما هو يؤدي عمله بشكل صحيح باكمل وجه، وهذا حاصل مع الاجنبي في الوظائف الحكومية فيستطيع ان يعمل بوظيفة اخرى بعد الظهر فما هو الفرق بينهم وبالسابق كانت موجودة لكن الان تم التشديد عليها ولا نعرف لمصلحة من ومن يفتي بها.

المعدن الكويتي

هناك كلام ان الكويتي لا يعمل؟

بالعكس نحن رايناهم خلال ازمة الكورونا فقد قاموا باعمال كثيرة والوافدين كانوا لا يعملون، الكويتي معدنه نظيف ولكن يحتاج إلى فرصة وان تضعه في المكان المناسب له ويحتاج إلى ارضية وبعض المشاريع الصغيرة وصلت للعالمية، ونحن دائما نتكلم عن الاستثمار الخارجي بينما نحتاج ان نؤسس صح لشعب طموح والتجارة بدمه.

ما اهم القضايا التي نحتاج إلى طرحها وعلاجها خلال مجلس 2020؟

بالنسبة للقضايا كثيرة ومنها تعديل قانون الجرائم الالكترونية والذي يسبب اكثر المشاكل ومكمم الافواه، وعندنا ايضا تعديل قانون الانتخابات وقانون الجنسية وابناء الكويتيات وعندنا تعديل قانون الذمة المالية وتعديل قانون نزاهة وتفعيله بشكل افضل وكذلك لدينا معالجة موضوع قروض المواطنين سواء اسقاط القروض أو شراؤها واسقاط الفوائد وهو ملف يجب ان يحل وعندنا قانون العفو العام وقانون التركيبة السكانية وهناك الجانب الاقتصادي.

تكلمت عن الحريات وتعديل قانون الجرائم الالكترونية فما مشكلته بوجهة نظرك؟

نعم، فانا لي هذه المقابلة اتحفظ وامتنع من قول امور قد تتسبب بتحويل مذيع البرنامج والمعد وصاحب القناة إلى النيابة ومحاسبتهم بسببي وهذا بسبب القانون.

العفو الشامل

هل انت مع قانون العفو الشامل؟

نعم انا مع هذا القانون يجب ان يشمل الجميع وهو حق لسمو الامير وبالتالي اذا تكلمنا عن هذا القانون فيجب ان يشمل الجميع وانا عندي رؤية في حال انه سيصدر من مجلس الأمة انقلها في هذا الشأن واتوقع سيتفق عليه الكثير معي.

الاصلاحات الاقتصادية والظروف المعيشية فما الحل برأيك؟

بالنسبة للموضوع الاقتصادي فقد اطلعت على تقرير الموازنة القادمة للسنة القادمة وعندنا عجز بالميزانية بسبب تدني اسعار النفط ونحن دولة تعتمد على النفط وقد حددوا سعر النفط بمبلغ معين وتبين عندنا عجز يصل إلى 70 في المئة، والخطة يجب ان تكون مبنية على اسس واضحة خطط قصيرة الامد وخطط طويلة الامد، الخطط قصيرة الامد فيها عدد من النقاط يجب ان تنفذ فورا والخطط طويلة الامد التي يجب ان تستمر فيها الحكومة على اساس حل هذه المشكلة والشيء الذي يشملها جميعا هو تخفيض المصروفات والبداية من راس الهرم والنزول إلى المواطن وعدم الاقتراب من الدعومات وثانيا محاولة ايجاد مصادر اخرى للدخل والاتجاه إلى التكنولوجيا والصناعات النفطية التحويلية والتي ممكن ان نصبح فيها رواداً.

من يدعم عادل اشكناني؟

ان كان القصد الدعم المادي فانا عندي ايراداتي الخاصة من عياداتي واستطيع ان اصرف على الحملة الاعلانية.

انت مميز في مجالك الطبي، فكيف اتجهت إلى الجانب السياسي؟

انا انسان نقابي من 27 سنة وعندي اهتمامات وهوايات وادارة الوقت اهم شيء بالحياة وانا مقسم وقتي بحياتي وبطريقة خطط خمسية.

هل ستعيد الترشح في دورات قادمة اذا نجحت في الانتخابات؟

ان في بالي الدخول في دورة واحدة فقط ان استطعت ان احقق من خلالها ما اريد فساكتفي لكن اذا ارتأيت اني استطيع الاستمرار لدورة اخرى بالكثير وافكر تقديم تشريع بهذا الشأن.

ما رأيك بالاحلال والتوظيف؟

الاحلال يجب ان يكون على مراحل وبطريقة مدروسة اما التوظيف هناك اقتراح اضافة وظيفة ربة المنزل وتأخذ عليها راتباً وهي تتيح لنا رصد الوظائف بالاضافة إلى ان الاستثمارات والصناعات ستوفر وظائف كثيرة.

المناصب القيادية

وماذا عن المناصب القيادية؟

المفروض تمكين الشباب للمناصب القيادية.

وماذا حول قضية الاسكان؟

ماذا يمنعنا من عمل 25 مدينة في نفس الوقت فلدينا القدرة المالية وعندنا الشركات الاجنبية فالحكومة «غصت» لي مشروعين واعتقد اذا كان هناك رقابة فاعلة بامكاننا ان ننجز المشاريع في وقتها.

وماذا تقول عن التركيبة السكانية؟

المفروض ان يتم تقسيم التركيبة السكانية إلى «كوتا» ولا تتجاوز كل جالية 30 في المئة من الشعب الكويتي.

ماذا تقول لأبناء الكويت وابناء الدائرة الاولى تحديدا؟

رسالتي لاهل الكويت بامكانكم التغيير واختيار العناصر الوطنية وسويا نتمكن من محاربة الفساد واعادة الكويت كما كانت فاختاروا من يمثلكم لا من يمثل عليكم.

