العنزي: المكوِّن الشيعي في «الخامسة» 20 ألفاً

وطن النهار

طالب مرشح الدائرة الخامسة د. أحمد العنزي الناخبين الا يجعلوا من أنفسهم قيمة مادية بسيطة من خلال شراء اصواتهم من قبل بعض المرشحين.

وقال في حوار استضافه فيه الاعلامي صالح جرمن في برنامج «صالح مع النهار» ان الدائرة الخامسة ليست قبلية مثلما يقومون بتسويق هذه النظرية اعلاميا، بل انها مفتوحة على كل ابناء المجتمع وتنوع اطيافه في الدائرة. وفيما يلي كل التفاصيل:

هل لديك تعليق عن اجمالي الناخبين بعد تسجيل 49667 قيدا جديدا؟

تعتبر الدائرة الخامسة جغرافيا من اكبر الدوائر، مع العلم ان هناك مناطق جديدة غير مدرجة في سجلات الناخبين ولم يسمح للأهالي بتسجيل قيود انتخابية لهم مثل صباح الأحمد وأبو فطيرة والفنيطيس ومناطق اخرى، لذلك اتوقع ان العدد الفعلي لو كان مسجلا في عملية دقيقة لتجاوز هذا العدد، وهذا ما يعاني منه اهالي الدائرة الخامسة، كبر المساحة وضخامة عدد الناخبين وفي النهاية سيمثلها عشرة نواب.

هل تطالب بتغير النظام الانتخابي؟

لا بد من هذا الشيء، خاصة ان هناك تساؤلات كثيرة لماذا يتم فتح القيود في شهر فبراير فقط، ولماذا تكون متاحة طوال فترة العام، فمن المفترض ان يكون المواطن ناخباً متى ما كمل 21 سنة حيث يتم تسجيله وفق عناوينه، ومن المفترض أيضاً ان تكون هناك هيئة انتخابات ترتب هذه القوانين الانتخابية لتتيح المجال لتطبيق مبدأ التكافؤ والعدالة.

مارأيك في الرأي الذي يطالب بايجاد هيئة انتخابات ليتم من خلالها تقسيم الدوائر بشكل مدروس؟

هذا ليس رأيي فقط بل توجه سنتبناه في المجلس القادم اذا نلنا شرف تمثيل الأمة، خاصة اننا بحاجة لموضوع الاصلاحات السياسية الذي يجب ان ينطلق من خلال قانون التعديل الانتخابي بوضع هيئة مستقلة ومحايدة للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية وعلى القيود وشطب المرشحين، لأن وجود هذه الهيئة سيكون الأساس لتكوين السلطة الرقابية والتشريعية، فيجب ان نعطيها حقها.

المكوّن الشيعي

هناك اقاويل حول شخصيتك بأنك مثير للجدل في الدائرة وخارجها لوجود طرح مستغرب من قبل المكون الشيعي ما الأسباب في هذه الجدلية؟

أتمنى ان اكون بعيداً عن الجدل وفي واقع الحال نعم هناك حديث كبير على مستوى الدائرة الخامسة وكل االدوائر حول شخصيتي وأؤكد بأنني لست محل جدل، فأنا تقدمت للانتخابات مقدما صدق النوايا خاصة ان الأقارب والمجموع الذي انطلق منه المجتمع التربوي ويوجد احتكاك دائم اثناء العمل، والكل يعرف بأنني لا أجامل احدا وهذه الدعوة التي اقدمها لكل افراد المجتمع واعطي للناس منازلهم، لذلك يحب ان نمنع الفاسد من خوض الانتخابات وأن لا يتحدث في الشأن العام، ومن الممكن صراحتي المطلقة وعدم مجاملتي بالذات للاشخاص الفاسدين هي التي اثارت الجدل في نظرهم، ووجودي في الساحة الانتخابية وأن اكون في هذه القوة، يكفيني فخرا ان اكون ممثلا للكويت والشعب في البرلمان، وشرف عظيم ان اكون ممثلا للمكون الشيعي في المجتمع، ومن الملاحظ ان الدائرة الخامسة فعلا مظلومة وينقل عنها اعلاميا انها دائرة قبلية وهذا الأمر غير صحيح، فالدائرة تضم كل افراد المجتمع، والمكون الشيعي يمثل 20 الفا في الدائرة وسبق ان كانت لنا تجارب ناجحة وتمثيل برلماني يليق بمستوانا، ولو نظرنا إلى التشاوريات التي حدثت في الدائرة الخامسة والارقام والزيادات، الجانب المهم في التشاوريات والذي يجهله البعض ليس كل من شارك بها يعتبر مقتنعا بها، وفي الارقام والتحليلات ان اكبر قبيلتين في الدائرة العوازم والعجمان ولهم كل الاحترام، وهل تعلم ان القرار الذي يتخذ من قبل اللجان المنظمة للتشاورية يفرض على كل القبيلة، فكيف تعطي للناخب في التشاورية ان يصوت صوتين، وفي الانتخابات الرئيسة يدلي بصوت واحد، ولو لاحظت قبيلة العجمان بالذات ولو دققنا ارقامها تعتبر من القبائل الكبيرة في الدائرة ولكن من هو ممثلها في البرلمان، ومن الممكن ان ينجح في الانتخابات ابناء الفخذ الأكثر عددا، لذلك يوجد هناك تذمر من ابناء القبائل في آلياتها، ولو دققت قليلا ستجد ان هناك توجها من ابناء القبائل ولو لاحظت ان الكثير من المرشحين متجه في الترشيح خارج نطاق التشاوريات.

بما انك تنطلق من المكون الشيعي لماذا لم تقوموا بتنظيم تشاورية في الدائرة؟

اختلاف الائمة رحمة واختلاف الآراء والتوجهات لا يكون فيه حكر على مجموعة دون اخرى، ليس هناك مجال ان نقوم بتنسيق الاعداد الضخمة في الدائرة خاصة انك ستكون واقعاً تحت اطار قانون التجريم ان كان مسماها فرعية أو تشاورية، علما انه اذا انطلقت تختلف حين الدعوة لحسم مخرجاتها مثل تحديد مهور أو اسعار أو ايا كان ولاتظهر بالصورة التي نعرفها كتشاورية أو فرعية.

الحس الوطني

المرشح أحمد العنزي لماذا متواجد في الدائرة الخامسة ولماذا لم تكن مثلا في «الأولى»؟

نشأتي كانت في الخامسة ومحل اقامتي وعملي وعلاقاتي الاجتماعية، ولظروف عمل الوالد سابقا الذي كان يعمل في شركة نفط الكويت اضطررنا ان نسكن في مدينة الأحمدي وضواحيها، وبعدها استقر المقام في منطقتي العدان وأبو فطيرة، وعملت كمعلم ورئيس قسم وموجه فني ومازلت اقيم في هذه الدائرة وعلاقاتي كثيرة، وأراهن ان ابناء هذه الدائرة لديهم الحس الوطني العالي ويملكون مسؤوليات حسن الاختيار.

هل هذا يعني ان لديك ارضية صلبة من العلاقات في الدائرة من خلال التنوع الاجتماعي لتساهم في تمثيلك النيابي؟

يبقى التوفيق من رب العالمين ونحن سنعمل وفق مانقدم والله يكتب اللي فيه الخير خلال خوض الانتخابات.

كيف تقرأ التحركات فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية في الكويت؟

موضوع المصالحة اصبح حديث الساعة وقضية رأي عام، واذا كنا نريد التحدث من واقع المصالحة في هذا الجانب يجب علينا ان نكون منصفين ومتجردين من جميع المشاعر، نتحدث هنا عن اناس قد صدرت في حقهم قضايا بغض النظر عن التفاصيل مجموعة دخلت المجلس واخرى قالوا رأي عام وآخرون حازوا على اسلحة وتخزينها، يجب ان نتكلم في المنطلق العام من حيث ان جميعهم متساوون ان لديهم احكاما قضائية واضحة موقعة ومعتمدة من قبل صاحب السمو آنذاك، وهذا الأمر متفق عليه، وموضوع المصالحة بالتفصيل واطرح بعض الأحداث التاريخية، والخلل والخلاف يكمن في ادراج خلية العبدلي ضمن المصالحة وهذا الكل متفق عليه، فحين تطري «خلية العبدلي» يحصل الجدل والسباب ويرفض البعض المصالحة الوطنية بهدف اقصاء هذه الفئة، مع العلم تحدث في هذه النقطة العديد من الخبراء القانونيين وآخر من تحدث فيها المحامي ناصر الدويلة وتطرق إلى تفصيلات في احداث قضائية صدرت بحق هذه المجموعة كانت خافية عن الجميع وبمثابة مفاجأة، وحين تحدث بها الدولة الكثير من المواطنين انتبه لهذه التحليلات التي ذكرها حيث ان هناك تفاصيل وحيثيات مجهولة، لذلك اذا اردنا ان نتحدث عن العفو يجب ان يشمل الجميع وان يعود المتهمين كأفراد في المجتمع وينصبون في اماكن يستحقونها ويمارسون دورهم كأفراد مجتمع بشكل اعتيادي، ومن الحوادث التاريخية كانت هناك حادثة في السبعينيات وهي «القوميين العرب» حيث ان المجموعة هذه اتهموا بالتفجيرات وتمت الادانة والسجن بحقهم، وبعد فترة صدر بحقهم عفو وموجود في حوزتي، وهم مجموعة كبيرة قاموا بالتفجير وليس مثل خلية العبدلي الذي اعتبروا نية مؤمراة، واقول للبعض ليس لك الحق ان تحاسبهم على نواياهم بل ان تتم المحاكمة على الفعل اذا حدث، والفعل كان حيازة سلاح وكلنا متفقون على هذه النقطة.

لكن يوجد هناك حكم محكمة صريح في هذا الجانب؟

نحترم حكم المحكمة وهو حكم قضائي وواضح للعيان، وأريد ان استشهد بحادثة اخرى في عام 1970 تم العفو عن اناس اتهموا وتمت ادانتهم انهم قاموا بالتفجيرات في الكويت، مع العلم ان البعض منهم من قاموا بتوزيره واخرون وضعوهم في موقع مسؤولية وصنع قرار، وهناك من شكل تيار ليخوض الانتخابات عبر هذا التيار.

لو تكلمت عن هذه الأحداث في غير الانتخابات فهل كنت ستقول هذا الرأي والأحداث التي ذكرتها؟

نعم سأقول نفس الرأي واليوم انا مجبر لدي رأي يجب ان اقوله على الملأ من منطلق شرعي وانني شخصية عامة يجب ان اتطرق لجميع القضايا، لذلك من قاموا بالتفجير وصدرت في حقهم قضية امن دولة تم العفو عنهم والآن يمارسون حياتهم بشكل طبيعي والقضية موجودة والأشخاص.

صفحة جديدة

هل هذا يعني انك مع العفو الشامل؟

نعم وبدون استثناءات يجب ان نفتح صفحة جديدة.

أخيراً ظهرت العديد من الوثائق الاصلاحية من خلال تيارات وغيرها مارأيك في هذا الجانب؟

الوثيقة الوحيدة التي علقت عليها هي التي تقدم بها الدكتور حسن جوهر ود. عبيد الوسمي، وكان عندي مجموعة ملاحظات وأتت ملحوظة تم تذييلها في الوثيقة «انه على ابناء المجتمع الكويتي الالتفاف حول هذه الوثيقة وأبديت رأيي الشخصي فيها، وتبقى الوثائق مجموعة اراء واجتهادات من قبل تيارات وأفراد بارك الله سعيهم فيما قدموه، لكن شخصيا اختلف مع بعض الوثائق واتفق مع جزئيات بسيطة من وثائق اخرى قدمت للقيادة السياسية.

هل تعتقد اننا في الدولة بحاجة لحوار وطني من كل الأطراف؟

طبعا وبدون استثناء واقصاء، واليوم لدينا اعضاء في مجلس الأمة يؤخذ للأسف برأيهم على انهم يمثلون المجتمع، وهذه المجموعات بحقيقتها لا تمثل رأي وواقع كل المجتمع.

لكنها مخرجات نيابية تم انتخابها من قبل ابناء الشعب؟

المخرجات وجدت وفرضت بقيود نحن لم نخترها، فالصوت الواحد لم يكن خيارنا، وتقسيم الدوائر فرضت علينا فرض من خلال الصوت الواحد، مع العلم اننا حاولنا ايصال اصواتنا عن طريق اناس معينين ولكن لم تصل مطالبنا والمخرجات التي تواجدت في مجلس الأمة اتت من بعض ابناء الشعب وبمساعدة الحكومة بطريق تمهيد التشاوريات وتمرير المعاملات مع ضخ المال السياسي، والجميع يشهد ان المال السياسي يضخ في الدوائر، وخصوصا في الخامسة اعلم من يقوم بشراء وبيع اصوات الناخبين هذه الأيام.

ولماذا لم تقم بالتبليغ عن حوادث الشراء؟

حتى لو قمت بالتبليغ لن يتم الانصات لشكواي وهل تريد اقناعي ان الحكومة لا تعلم كيف تسير الأمور، مع العلم ان هناك حادثة فيديو انتشرت لشخص يقوم بشراء اصوات مع تحديد مراكز الشراء ولم يحدث لهم شيء..ولا يوجد اجراء صحيح في هذا الجانب

برأيك اعضاء مجلس 2016 لماذا لم يقوموا بتغيير قانون الانتخابات وتعديل نظام الدوائر؟

هذا المجلس بالذات خلال اربع سنوات اتى بمآس سياسية لم تحدث في تاريخ الكويت كله، حتى لو نظرنا لطرح الأسئلة والاستجوابات التي حدثت، وطريقة اللجنة التشريعية في الرد على الأسئلة، ياجماعة وصلنا إلى الفاظ غريبة يجب ان لا تقال في اي مكان وليس مجلس الأمة فقط، فالاغلبية وصلوا عن طريق التشاوريات والمال السياسي، مع العلم ان هناك تكتلات تدفع لهذه التوجهات، فالنواب الذين تواجدوا كل واحد يمثل نفسه، مع احترامي لهم ولا نائب في المجلس المذكور يمثلني انا شخصيا بما اني مواطن كويتي.

وهل تعتقد انك اذا وصلت للمجلس ستقوم بتغيير نظام الدوائر؟

انا اركز في القانون الانتخابي اولا وكيفية الطريقة التي يجب ان اتوجه للقوائم النسبية من اجل ودمج المجتمع مع بعض، من خلال قوائم محددة ضم السني والشيعي والحضري والبدوي هنا من الممكن ان يضم المجتمع نفسه، اما ان تتوقع في محلك وتريدني ان افوز في الانتخابات، على سبيل المثال من يتجرأ ان يدخل تشاورية العجمان، مع العلم الذي يصل الفخذ الأكبر والأقليات منها لن يصل، لذلك تجريم التشاوريات غريب لا تجرم الا بعد صدور مرسوم الدعوة للانتخابات ولماذا لا يتم تجريمها بشكل دائم.

بما انك منتم للمكون الشيعي ولديكم مايقارب 20 ألفاً في الدائرة لماذا لم تقم بتشاورية ولو فرضنا ان 6 آلاف ناخب وناخبة قاموا باختيارك من خلال تشاورية محددة هل يضايقك هذا الشيء وتعمل على نفس توجهات ابناء القبائل؟

اذا قاموا باختياري فهذا توجه اشكرهم عليه، مع العلم لديهم خيارات متاحة وأنا شخصيا لم اتوجه لهذا المنطلق، وأنا يسعدني اذا كنت خيارا متاحا من قبل القراءات والتحليلات في الشاشات المختلفة التي لمستها في بعض المواقع، لكنني شخصيا توجهت لكل ابناء الدائرة من خلال الانتخابات الرئيسة لم اختر خيارا اوليا أو ثانويا بل اقول اختاروا من يمثلكم و«اختاروا فيما تشاهدون فيه» وحاول ان تصهر المجتمع مع بعض ولاتجعله يتقوقع في كتلة واحدة اعمل قانون انتخاب يضم قوائم نسبية.

العجز المالي

ما رأيك الشخصي في العجز المالي للدولة والذي قامت بنشره بالحكومة أخيراً؟

يبقى عجز الميزانية فيلما متى ما وجدوا وعيا وتوجها لدى المجتمع والمطالبة باصلاحات قاموا باثارة الموضوعات التي تسبب اثرا نفسيا على المجتمع، كم تبلغ ميزانية الكويت الشاملة لا أحد يعلمها، اذن كيف تؤكد ان هناك عجز وانت تجهل الأرقام، والذي قاموا بتقديمها لنا كعجز الميزانية العامة وتشمل الوزارات والجهات التي قامت بالصرف، لكن الميزانية التي تضم جميع ايرادات الدولة ومدخراتها ومخرجاتها محد يعلمها، لذلك لا تناقشني بالعجز ولا الأمور المادية لحين تضعني بالصورة وأكون على بينة من امري، وباذن الله في حال وصولي لقاعة عبدالله السالم وخلال عشرة ايام أو خمسة عشر يوما واذا لم تقدم الحكومة رؤية أو تصورا وخطة وبرنامجا مرفق بالميزانيات الفعلية والحقيقية سيتم استجواب رئيس مجلس الوزراء فورا.

التمثيل الشعبي

كيف تجد قراءاتك لمجلس الأمة القادم 2020 وهل باعتقادك سيعمل على قوانين مهمة الدين العام والضريبة ورفع الدعومات عن المواطنين أم لك رأي اخر خاصة ان وباء «كورونا» كشف كل شيء في الدولة؟

أنا ضد هذه القرارات جملة وتفصيلا، وأتمنى ان يمكن الناس الشرفاء الذين يقفون موقفا شعبيا ان يخففوا الضغوطات والأعباء على ابناء المجتمع، لدينا مواطنون اقترضوا ومديونون في سبيل تمهيد امورهم المعيشية وبعد هذا تريد الدولة ان تفرض علي ضرائب وقيمة مضافة، لا يمكن القبول في هذه الاشياء وأتمنى ان يكون هناك تمثيل شعبي حقيقي يرفض هذه القوانين المطروحة التي تم عرضها بدون وجه حق

قد يكون الوضع الاقتصادي غير متوازن ومن الضرورة طرحه؟

لا تناقشني عن الوضع الاقتصادي وأنت لم تضغ ميزانية الدولة امامي، ومن ثم ابلغني عن الوضع الاقتصادي متفاوت، نحن نجد مصروفات تذهب هباء منثورا، اذا تريد التوفير قم فرضا بالغاء الهيئات الشكلية التي تم وضعها والأقسام التي ليس لها دور فعلي في الوزارات، المشكلة انه ليست لديهم مكاشفة للميزانية، الجانب الاخر الصندوق السيادي للدولة كم تبلغ قيمته ايضا لا أحد يعلم، اذن كيف تريد مناقشة الميزانيات وانت لم تتشكل لديك معطيات واضحة، يا أخي لا تدخلني في دوامة وتقوم «بتصفيف ارقام» وتقول نحن نعاني من عجز وانخفاض البترول هذا كله كلام فاضي يرددونه على مسامعنا، انا على يقين ان لدينا وفرة مالية كبيرة وهذا بفضل رب العالمين ولكن لدينا سوء ادارة.

الكثير من المواطنين لم يستبشروا خيرا بمجلس 2016، وتذمروا من اداء النواب طيلة الأربع سنوات؟

تتفاوت اراء المواطنين وهذا ما نصادفه بشكل شبه يومي في كل التجمعات والدواوين، وهذا واقع مفروض علينا وسنعمل انا وغيري على تغييره اذا سمحت الأمور، والواقع هذا يعيشه الناس البسطاء في المجتمع الكويتي خاصة ان هناك نسبة احباط وتذمرا كبيرا على الذي حصل من مجلس 2016 الذي يعتبر من وجهة نظري الأسوأ سياسيا في تاريخ الكويت، فالنواب في المجلس السابق انغمسوا في ترسيخ وتثبيت مواقف لهم لحملاتهم الانتخابية الحالية، ولاحظ ان البعض منهم بدأوا في سرد احداث لم تظهر حينها وهناك من قال قاموا بمساومتنا وأحداث لن نخوض بتفاصيلها خاصة ان البعض بدأ يعلن كلنا ضد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وهذه الموجة قديمة ومعروفة والشعب واعٍ، ومتأملين في المجلس الجديد والوجوه الجديدة التي ستتواجد.

هناك تحليلات وقراءات في كل الوسائل والمواقع الاخبارية لبعض المرشحين وانه شبه مضمون في المجلس الجديد، هل تؤثر عليك هذه التحاليل والتوقعات؟

مع احترامي لكل المحللين وعلى اي اساس تقوم نتائجهم ودراساتهم وترتيبات المرشحين، من جانب اخر هناك المحلل عبدالرزاق الشايجي ذكر نقطة مهمة وهي ان أحمد مساعد العنزي احد الأقطاب المنافسة في الدائرة وتطرق إلى انني سأكون في المركز 11 والـ 15، وهذا التحليل اشبه بدس السم بالعسل، خاصة ان هناك مكون شيعي حصل على المقعد الأول في الانتخابات السابقة مع العلم اننا ننطلق من 20 ألف مكون شيعي في الدائرة، فكيف تبعدني عن المنافسة وتقوم بوضع اشخاص ينطلقون من 5 إلى 6 آلاف.. مع احترامي مرة اخرى للجميع ان التحليل اصبح اشبه بدعاية انتخابية يؤثر على الناس التي لديها وعي انتخابي قليل، لكن لا يؤثر على الذين لديهم معتقد صلب والذين سيصوتون للأجدر والأكفأ والأبرز، واتحدث بكل صراحة بما انني مرشح للمكون الشيعي وتضعني في المراكز المتقدمة امر يثيرني جدا، خاصة انني انطلق من 20 ألفاً ولا يجوز لك ان تضعني مثلما تريد.

يبقى رأي محلل وجميعنا يحترم ويتقبل الأراء مهما كانت نتائجها؟

يبقى رأيه واتقبله بصدر رحب ويجب عليه ان يحترم رأيي، خاصة ان المكون الشيعي متعطش ان يكون له ممثل في المجلس القادم يليق بمستواه، ونحن جميعنا في دولة ديموقراطية ونقاشنا امر طبيعي في اختلاف الرأي لذلك نتقبله بايجابية.

كيف تجد حقوق المرأة الكويتية وماينقصها من حقوق وجوانب خدمات؟

قبل ان اتحدث على هذا المحور هناك ارقام في الدائرة الخامسة ان هناك نسبة كبيرة بدأوا يتحررون من القيود الاجتماعية ووصايا الأزواج والأباء وهذه النقطة ليست في الدائرة الخامسة فقط بل في كل الدوائر ومقولة «صوتي لفلان وفلان» انتهت لدى البعض، خاصة انهم اصبحوا يستشعرون ان الصوت الموجه بطريقة غير مقتنعين فيها هو مسؤولية شرعية ومجتمعية بالذات بعد بروز بعض المشاكل، لذلك اتوقع ان الكثيرات منهم سيقمن باختيار الأنسب والأصلح، لاسيما ان البعض منهن تعاني من بعض القضايا خاصة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي والأرامل والمطلقات ومن الذين لم يكتب لها النصيب بالزواج، اضف إلى ذلك تعدد القضايا الاسكانية والايجار المتعلقة بهم وليس لها مطالبات صريحة في مجلس الأمة، كما ان الكويتية المتزوجة من غير كويتي لا يتم تعاملها مثل المواطن الكويتي خاصة من لديها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوقها تعتبر بسيطة ورمزية مقارنة بالمواطن الكويتي الذي لديه من ذوي الاحتياجات وحقوقه مكفولة من قبل الدولة.

هل تعتقد «ابناء الكويتيات» مجرد شعار انتخابي؟

أكيد شعار انتخابي الجميع يريد ان يتكسب في طرق هذا الجانب، واعتقد ان اصحاب القضية الحقة يستطيعون تمييز من طالب بحقوقهم ومن الذي يطالب لخدمة قضيته، فالوضع جدا مصيري.

هل المرأة الكويتية اخذت حقوقها منذ 2005 حتى الآن وهل نضجت سياسيا برأيك؟

مع مرور الأيام اكيد، وفي الدائرة الخامسة حاليا متابع للناخبات ولديهن وعي ثقافي وسياسي ومجتمعي خاصة ان منسوب الوعي ارتفع من انتخابات 2016 حتى يومنا هذا، وهناك توجهات ان تقوم المرأة باختيارات صحيحة بعيدا عن التكسبات والقبلية والانتماءات.

الملف التعليمي

بما انك ابن وزارة التربية والتعليم وتعمل موجهاً في الجسد الأكاديمي ما تقييمك لوضع وزارة التربية والملف التعليمي حاليا؟

انا اتحدث من باب تخصص واذا اردنا الاصلاح للكويت علينا اصلاح التعليم، حاول ان تربط التعليم في سوق العمل وحاول ان تنصف المعلمين، وفي الوقت هذا والظروف المواتية بعض المعلمين يداومون صبح وعصر دون تقدير للجهود من قبل المسؤولين، للعلم العملية التعليمية في الكويت لدينا منهارة واول طريق للاصلاح اعادة هيكلة جميع قطاعات وادارات وزارة التربية بما يتناسب مع الوضع الحالي، ويجب علينا ان نعزز دور تكنولوجيا التعليم مع تمكين القيادات الشريفة النظيفة التي قلبها على وزارة التربية والتعليم، من غير المعقول ان تأتي بشخص من خارج وزارة التربية وتقوم بتعيينه في قطاع تربوي للأسف ان هذا الشخص لن يخدمني، يجب علينا ان يكون لدينا تسلسل صحيح واستقطاب المتخصصين تعليمي، يجب ان يكون المسؤول في قرار وزارة التربية سواء رجل أو امرأة ممارس للعمل التعليمي ومطلع على كل الأمور، يجب ان تعاد نسب القبول في الكليات وهيكلة الوزارة من جديد وهذه من اهم الاسس لتصحيح الهرم التعليمي مع اعادة تنقيح للمناهج والكوادر.

التعليم وسوق العمل

هل مخرجات التعليم توازي متطلبات واحتياجات سوق العمل؟

للأسف لا، بعيدة كل البعد عن متطلبات السوق ويوجد تكدس في بعض التخصصات خاصة التاريخ والجغرافيا يتم تعيينهم كإداريين وليس معلمين، لذلك لا يوجد ربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل والأمر في كل الكليات وليس التربية، فاذا كنت تريد تخريج طلاب من ادبي وعلمي فقم بفتح جانب آخر مهم وهو الجانب التقني، ليخدمك حسب المصلحة العامة.

كيف تجد عملية الاحلال الوظيفي للمواطنين؟

يجب ان تقوم بحل الوظائف الاستشارية اولا، واستغرب من تعيين المستشارين هل هم علماء تكنولوجيا أو ذرة، مع ان الوضع مترد جدا، يجب وضع احلال مكان المستشارين، ومن ثم تدريجيا إلى ان تنصلح الأمور، حاول ان تطبق سياسة دولة صحيحة فاذا كان لديك مستشار غير فعال فقم بتعيين المستشار المواطن وترسيخ الفكر الكويتي، لا يوجد مشكلة ان تخطئ وتقوم بالاصلاح، من الغرائب التي لمستها انهم قاموا بارسال وفد مستشارين كامل إلى اميركا لنقل التجربة التعليمية إلى الكويت، بعد العودة قاموا بارسال الوفد لدولة عربية لجلب معلمين، كيف تقوم بهذا الخطأ الفادح مع العلم اننا نتفوق على الدول العربية في المستوى التعليمي، المشكلة ان بعض القيادات التربوية لا تفقه ماهية القرار الذي تتخذه، يجب ان تتم اعادة ترتيب الأمور، من ابسط الاشياء لدينا مخرجات التعليم من ابناء الكويتيات وعديمو الجنسية هم الأولى بالانخراط في العمل في وزارة التربية ووضعهم محل الوافدين مع احترامي لهم وللسنوات التي خدموا فيها في وزارة التربية.

المناصبة القيادية

كيف تجد دور المناصب القيادية في الدولة؟

هذا سر من أسرار الحكومة حتى الآن لا نعرف على اي اساس تم وضعه في منصب قيادي، وفي حادثة غريبة ان احد القيادات في وزارة التربية يتحرش بموظفة لديه في الوزارة من خلال السوشيال ميديا، لا نعرف كيف يتم تعيينه في منصب قيادي وهو لا يمتلك مسؤولية اخلاقية، اريد ان استوعب كيفية اختيار اصحاب المناصب القيادية وما هي معايير اختيارهم، لا توجد معايير واذا كانت توجد للأسف نجهلها، هل نحن بحاجة لنائب محدد ومن أجل الترضية نضع واحدا من المحسوبين عليه، الواقع ان التعيين يتم عن طريق المحاصصة والمحسوبيات والمعارف والربع.

هل ستدعم ان يكون بعض الكفاءات الشبابية قياديين في الوزارات؟

يجب ان يمنحوا فرصة ومع احترامي لبعض القيادات من كبار السن، التجربة لم تعد تجربة كبار سن، للعلم لدينا كفاءات وخامات وطنية تعمل بجد واجتهاد وتحتاج منح فرصة وادارات وزارات لكنهم لا يتماشون مع السياسة العامة للدولة وهذا الجانب ترفضه الحكومة..

وما رأيك كمرشح في القضية الاسكانية التي تعتبر هما من هموم المواطنين؟

تبقى قضية مفتعلة، الحكومة مشكلتها مشكلة واشغلت المواطنين في عيشتهم ودفع الايجار، ولا تريد للمواطن ان ينتبه للقضايا الرئيسة التي هي تريدها، ويجب ان تحل، وكثيرا من عملوا في اللجان الاسكانية وقالوا انها اوامر، مع العلم ان هناك اسرا تفككت والسبب عدم حل القضية الاسكانية.

هناك من يطالب باسقاط القروض هل انت مع اسقاطها عن المواطنين؟

يجب ان تسقط القروض عن الجميع، مع العلم انهم لم يقترضوا الا لحاجة قصوى ان كانت تعليمية أو صحية اوبناء، الدعم الذي يقدم من قببل الدولة بسيط بما يطرح في السوق واغلب اصحاب القروض هم اصحاب احتياجات، ويجب ان تسقط مع وضع ضوابط من قبل البنك المركزي والبنوك المحلية،

وكيف نحقق العدالة للطرف الاخر غير المقترض؟

اذا تبي تتحدث عن العدالة هناك جهات ومؤسسات حكومية موجودة فير فعالة ولاتلزمنا كمجتمع، ايضا لماذا يتم انفاق الملايين على جميعات النفع العام وغيرها..

ماذا يقول المرشح أحمد مساعد العنزي لابناء الكويت والدائرة الخامسة تحديدا؟

حديثي للناخبين والناخبات في الدائرة الخامسة وأبناء الكويت لا تجعلوا من أنفسكم قيمة مادية بسيطة لأن الله لعن الراشي والمرتشي، ولا تجعلوا لذاتكم مقابلا بسيطا من اجل المعاملة التي تنجز من غير النواب الذي تريدون، واتمنى ألا تتبعوا التيارات والأحزاب وافكارهم، حاولوا ان تدعموا المستقلين الذين يعملون لصالح الدولة.

