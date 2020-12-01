«الترهل الإداري».. أولوية مُلحة على طاولة الحكومة المقبلة

مال وأعمال

مع اقتراب التشكيل الحكومي، تطرح قضية الترهل الإداري في وزارات ومؤسسات الحكومة نفسها بقوة على طاولة المسؤولين ومتخذي القرارات ، حيث كشفت مصادر معنية لـ النهار أن إصلاح الهيكل الإداري سيشهد قرارات حاسمة مرتقبة تتجه في مجملها إلى توظيف قدرات الموظفين بما يقضي على ظاهرة البطالة المقنعة.

ولفتت المصادر الى أن الإصلاح الإداري جزء رئيس في تعزيز التوجهات الحكومية الرامية لمنع الهدر في الانفاق وخلق المزيد من الفرص أمام خريجي الجامعات من الشباب في التخصصات المختلفة.

واستدركت أن من بين الآليات التي تستهدف الحكومة تطبيقها خلال الفترة المقبلة ، العمل على ربط الاحتياجات الوظيفية للوزارات والمؤسسات الحكومية بالتخصصات التعليمية ، بما يوظف القدرات التعليمية بالشكل الصحيح الذي يربط أسواق العمل بالتخصصات التعليمية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة. وشددت على أهمية تقليص حجم الجهاز الحكومي من خلال دمج الهيئات المتشابهة في الاختصاصات وعدم وجود أكثر تقوم بنفس الدور وهو ما يقلص من حجم الدورة المستندية ويسرع من وتيرة الانجازات ويقلص من بيروقراطية الأداء الحكومي.

وقالت أن من بين الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من وراء غربلة الهيكل الإداري للجهات والمؤسسات الحكومية ، تشجيع الشباب من خريجي الجامعات القادمين إلى سوق العمل من الدخول وبقوة إلى القطاع الخاص والذي لا يستوعب سوى 4 بالمئة فقط من العمالة الوطنية ، في وقت يتضخم الجهاز الحكومي بحوالي 420 ألف موظف وهو ما يشكل عبئاً على الميزانية العامة للدولة.

وتأتي التوجهات الحكومية لمعالجة الترهل الإداري في وقت تعاني فيه ميزانية الدولة للعام المالي الحالي 2020/2021 من ارتفاع كبير في بند النفقات الجارية وتحديداً بندي الرواتب والدعوم اللذين يلتهمان قرابة 70 بالمئة من إجمالي النفقات الواردة في الميزانية.

وقد دفع العجز التقديري للميزانية الحكومة للتوجه نحو ترشيد نفقاتها والسعي لتقليص مصروفاتها لأدنى حد ممكن مع استهداف تعزيز مصداتها المالية من خلال العمل على توفير أكبر قدر ممكن من الإيرادات والعمل على تعزيز الايرادات غير النفطية مع تسجيل النفط خلال العام مستويات سعرية متدنية للغاية.

وفي سياق متصل ، لا تزال مستويات الانفاق الرأسمالي متدنية للغاية، حيث أنها لم تتجاوز حاجز 240 مليوناً بنهاية 5 أشهر الأولى من العام المالي الحالي من أبريل إلى نهاية أغسطس ، من إجمالي 2.3 مليار معتمدة في ميزانية 2020/2021 ، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول جدوى الخطط التنموية التي تطرحها الحكومة والمناداة بضرورة تشجيع القطاع الخاص الذي ينتظر بشدة المساهمة في المشاريع الحكومية للخروج من دائرة الركود التي يعانيها الاقتصاد منذ تفشي جائحة كورونا.

ودعت مصادر مطلعة عبر النهار بضرورة العمل على تحريك عجلة المشاريع التي يتم طرحها وإشراك القطاع الخاص بها لتحقيق الانتعاش المطلوب خلال الفترة المقبلة.

