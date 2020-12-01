بريطانيا.. 24 ساعة للمتاجر في عيد الميلاد

مال وأعمال

تعمل بريطانيا على منح المتاجر الإذن بالعمل على مدار 24 ساعة يومياً، خلال أعياد الميلاد، لدعم محاولات تعويض بعض الخسائر، التي تكبدتها خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا.

وبحسب موقع «سكاي نيوز»، فإنه يتعين على تجار التجزئة عادةً أن يمروا بعملية طويلة، وتستغرق وقتًا طويلاً، للتقدم بطلب إلى السلطات المحلية، بموجب قانون تخطيط المدن، بشأن ما إذا كانوا يرغبون في تمديد ساعات العمل، المحددة من 9 صباحًا حتى 7 مساءً.

وقال وزير المجتمعات المحلية روبرت جينريك، إنه يريد إزالة البيروقراطية لتشجيع زيادة التجارة، والسماح للمحال التجارية بفتح أبوابها على مدار الساعة في ديسمبر ويناير، موضحاً أنه مع هذه التغييرات يمكن أن تفتح المتاجر المحلية فترة أطول، ما يضمن تسوقًا أكثر متعة وأمانًا، مع ضغط أقل على وسائل النقل العام.

وأضاف الوزير «إلى متى ستكون مسألة الاختيار وفقًا لتقدير المجلس، أقترح أن نقدم لرواد الأعمال والشركات الذين يعانون من ضغوط شديدة، أكبر قدر ممكن من المرونة في موسم الأعياد»، موضحاً أنه يخفف قيود التخطيط، وأصدر طلبًا لا لبس فيه إلى المجالس للسماح للشركات بالترحيب بالناس في متاجرها المتوهجة في وقت متأخر من المساء وما بعده.

ووفقاً لتقرير في صحيفة «التلغراف»، ستحصل الحانات والمطاعم التي تضررت من قيود فيروس كورونا، على أموال إضافية للمساعدة في الوصول إليها خلال عيد الميلاد، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون ذلك، بينما يحاول التغلب على تمرد حزب المحافظين المتزايد.

