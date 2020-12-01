الاقتصاد العالمي.. الحذر يطغى على تفاؤل اللقاحات

مال وأعمال

في تقرير حديث نشرته مجلة فوربس الأميركية الشهيرة، أكدت المجلة المتخصصة في الاقتصاد والأعمال أن اقتصاد الصين يشهد حالياً انتعاشاً كبيراً، بينما يستعد العالم الغربي بأكمله، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، للتعامل مع «شتاء مظلم»، والآلاف من شركاته الصغيرة مهددة بالإغلاق.

وأشار التقرير، ضمن العديد من البيانات الجيدة، إلى ارتفاع أرباح التصنيع في الصين خلال شهر أكتوبر إلى معدل 28.2% بعد أن كانت 10.1% في سبتمبر ، مع تحول القطاع للنمو الإيجابي منذ بداية العام، رغم أنه سجل معدلاً سالباً بنهاية سبتمبر الماضي. وعلى نحو متصل، توقع تينج لو، كبير الاقتصاديين ببنك نومورا الياباني في هونغ كونغ، نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الحالي بمعدل سنوي 5.7%، بعد أن سجل 4.9% خلال الربع السابق. وتزامنت ارتفاعات الأسهم الأميركية وصدور البيانات القوية عن الاقتصاد الصيني مع إصدار «دويتش بنك»، رابع أكبر بنك في أوروبا، تقريراً عبر فيه عن تفاؤله بتحقيق الاقتصاد العالمي انتعاشاً كبيراً العام القادم، وارتفاع معدلات نموه، رغم تأكيده وجود بعض المخاطر التي يمكنها الحد من هذا النمو.

وفي تقرير أصدره البنك قبيل نهاية الأسبوع الماضي، تحت عنوان «أمل في الأفق»، عدل اقتصاديو البنك نظرتهم للاقتصاد العالمي، متوقعين عودته إلى معدلاته الطبيعية أسرع مما كان متوقعاً، بسبب ما أطلقوا عليه «أخبار لقاح فيروس كورونا الإيجابية بشكل لا يصدق» التي صدرت في الأسابيع الأخيرة، بعد إعلان كبرى شركات تصنيع الأدوية في العالم، فايزر ومودرنا وأسترازينيكا، تحقيق أمصالهم نتائج عالية الفعالية في منع الإصابة بالفيروس القاتل.

ورغم توقع البنك انكماش الاقتصاد العالمي بمعدل 3.7%، وانكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل 3.6%، والصيني بمعدل 2.2%، والأوروبي بمعدل 7.4%، خلال العام الجاري 2020، أكد ديفيد فولكرتس، كبير الاقتصاديين بالبنك، عودة الاقتصادات الكبرى إلى معدلات نمو ما قبل ظهور الفيروس خلال الربع الثاني من العام القادم، متوقعاً «اختفاء تأثير الوباء على الحياة اليومية للأفراد والشركات قبل نهايته».

