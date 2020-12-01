الذهب على مسار أسوأ أداء شهري في 4 سنوات

مال وأعمال

انخفض الذهب ويمضي على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري في أربع سنوات، إذ حفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي من فيروس كورونا مدفوع باللقاح المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية نحو واحد في المئة إلى 1771.22 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ليهبط 5.7 في المئة منذ بداية الشهر الحالي، في أكبر تراجع منذ نوفمبر 2016. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المئة إلى 1775 دولاراً.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: «التفاؤل النابع من اللقاح بشأن تعاف اقتصادي يقوض فعليا جاذبية استثمارات الملاذ الآمن مثل الذهب»، مضيفاً أن انخفاض المعدن الأصفر دون 1800 دولار حافز آخر لعمليات البيع.

أيضا تعززت المعنويات إذ أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع في الصين سجلت نموا بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر.

ويترقب المستثمرون الآن شهادة يدلي بها جيروم باول محافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أمام الكونغرس. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 2.9 في المئة إلى 22.03 دولاراً، وتراجع البلاتين 0.5 في المئة إلى 959.13 دولاراً وانخفض البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2420.36 دولاراً.

