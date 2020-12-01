الهيدروجين الأزرق.. نافذة لدعم الطلب على الغاز

مال وأعمال

حاز موضوع استخدام الهيدروجين كبديل للطاقة على اهتمام بالغ في الآونة الأخيرة، وذلك في ضوء التشريعات والإجراءات الدولية الرامية نحو نزع الكربون من منظومة الطاقة العالمية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحد من ظاهرة تغير المناخ.

حيث يمكن استخدام الهيدروجين كوقود في قطاع النقل وفي القطاع السكني والقطاع الصناعي، علاوة على إمكانية استخدامه في قطاع توليد الطاقة الكهربائية.

ولا يوجد الهيدروجين في الطبيعة كعنصر حر، بل يلزم انتاجه من مصادر أخرى ومن ثم نقله وتخزينه قبل تحويله إلى كهرباء أو طاقة حرارية أو استخدامه كمادة خام في الصناعة. ولا يعد انتاج واستخدام الهيدروجين أمراً جديداً، بل على العكس فقد تم إنتاج الهيدروجين واستخدامه بكميات ضخمة منذ عدة سنوات، إلا أن تناول موضوع الهيدروجين من منظور استخدامه «كمصدر للطاقة» هو قضية حديثة اكتسبت زخماً متزايداً في الآونة الأخيرة.

وهناك عدة طرق لإنتاج الهيدروجين، يستخدم فيها الغاز الطبيعي، إلا أن هذه الطرق يصاحبها إطلاق انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون، ولذا يطلق على الهيدروجين المنتج بهذه الطريقة «الهيدروجين الرمادي». ويمكن التخلص من تلك الانبعاثات عبر تطبيق تقنية اصطياد واحتجاز الكربون (CCS) ويطلق عليه في هذه الحالة اسم «الهيدروجين الأزرق».

