«العربية للاستثمار» أطلقت صندوق العربية للأسهم الخليجية

مال وأعمال

كشفت الشركة العربية للاستثمار عن إطلاق صندوق العربية للأسهم الخليجية الواعد للاستثمار في الأسهم الخليجية، وتتيح الشركة التي تضم نخبة من مديري الاصول، فرصاً استثمارية جاذبة في الأسواق بعوائد مجزية.

وتتوقع «العربية للاستثمار» ان يستفيد صندوقها من المستويات السعرية الحالية، بعد تأثر غالبية الشركات بجائحة كورونا، الامر الذي سينعكس على أدائها وارباحها، وكذلك نجاح خطتها الاستثمارية التي تشمل برنامجاً استثمارياً.

وتعليقًا على إطلاق الصندوق، قال النائب الأول للرئيس التنفيذي لادارة الأصول في الشركة طارق جرخي «اننا فخورون بإطلاق صندوق العربية للأسهم الخليجية المتخصص بالاستثمار في الاسهم الذي يتيح فرصة استثمارية فريدة كما انه يمثل اداة استثمار فعالة للراغبين في توظيف اموالهم بالطريقة المثلى».

ويضيف طارق جرخي «تستمر الشركة العربية للاستثمار في تحقيق خطتها الطموحة والتي تهدف الى التوسع في الاقتصاديات المزدهرة بالمنطقة. ويعد صندوقها شهادة جديدة على التزامها تجاه عملائها، مرتكزة على فرق عمل استثمارية قوية ومتخصصة في عدة مجالات.

ومع التوقعات الايجابية التي ظهرت أخيراً عقب الاعلان عن توصل شركات عالمية للقاح فعال ضد فيروس «كوفيد 19»، تواصل الشركة العربية للاستثمار اقتناص أفضل الفرص التي أفرزتها جائحة كورونا، في إطار استراتيجيتها الاستثمارية الحصيفة القائمة على تقليص المخاطر وتنويع الدخل.

وتابع جرخي قائلاً: يجذب صندوق العربية للأسهم الخليجية اهتماماً متزايداً من المستثمرين الذين يرون فيه فرصاً استثمارية على المديين المتوسط والطويل حتى تحقق القطاعات المختلفة الاستفادة القصوى من النمو الهيكلي للأسهم المتنوعة، وذلك عن طريق تنمية رؤوس الأموال المستثمرة من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة، خاصة في القطاعات المالية والاستثمارية، وفي الإصدارات الأولية والاكتتابات العامة المتوقع إدراجها، وذلك في أسواق الأوراق المالية الخليجية.

واضاف ان الشركة تسعى من خلال صندوق العربية للأسهم الخليجية الى توجيه أنظار مستثمري الشركة نحو فرص جديدة بهدف تنويع استثماراتهم والحصول على أفضل العوائد بمتوسط مخاطر مقبول وذلك باتباع سياسات واساليب استثمارية متوازنة تهدف إلى تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي بإدارة تطوير الأعمال في الشركة العربية للاستثمار، راكان عبد اللطيف الأحمد، ان كلّ اهتمام الشركة يتركز في صياغة مستقبل مشرق والبحث الدائم عن احتياجات عملائها بفرص تتلاءم مع تطلعاتهم الاستثمارية.

وأشار الى ان الشركة العربية للاستثمار تقتنص فرصاً استثمارية مغرية وواعدة في اسواق المنطقة والأسواق العالمية، مستفيدة من التحول الكبير في النمو والقوة المالية التي تتسم بها اقتصاديات الكويت ودول الخليج.

وكشف الأحمد، ان الشركة تمضي قدما في خطتها الطموحة للتحول الرقمي، مستفيدة من التكنولوجيا المالية الحديثة والذكاء الاصطناعي، مضيفاً «تعمل الشركة على طرح المزيد من الخدمات والمنتجات المبتكرة لعملائها خلال الفترة المقبلة».

