«اتحاد السفر»: خطة استقدام العمالة المنزلية مجهولة المعالم

مال وأعمال

اكد اتحاد مكاتب السياحة والسفر انه الى الآن لم يتم إطلاعه على خطة استقدام العمالة المنزلية من الجهات المعنية ولا على طريقة وكيفية مشاركة مكاتب السفر فيها فهي لحد الآن هي بالنسبة لنا خطة مجهولة المعالم ما عدا اخبار صحافية هنا وهناك. واكد الاتحاد في بيان صحافي انه يذكر الجميع بأحقية مكاتب السفر الكويتية وهي المعنية ببيع تذاكر السفر وحجوزات الفنادق وعمل الباكجات بحكم ترخيصها من الدولة وهو صميم عملها وتتميز بامتلاك الخبرة والانتشار وقربها من سكن المواطنين (450 مكتب سفر) وتملكها طرق البيع المختلفة وان اية خطة تتجاهل المشاركة الرئيسة والفعالة لمكاتب السفر في تصدير تذاكرها وحجز فنادقها ومن خلال تعاملها المباشر مع جمهور المسافرين فهي خطة مرفوضة لدينا وندينها وسيكون لنا موقف نعبر عنه من خلال الوسائل المعروفة ومع الجهات الرسمية المعنية. وشدد الاتحاد بترحيبنا بحرية المنافسة وتكافؤ الفرص بناءً على ما كفله الدستور الكويتي، فإن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على نحو لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها كالممارسات الاحتكارية او شابهها

