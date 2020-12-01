«برقان» دشَّن تطبيق الخدمات المصرفية للهواتف

مال وأعمال

قام بنك برقان بتوفير تطبيق بنك برقان للهواتف الذكية عبر متجر هواوي للتطبيقات (Huawei AppGallery) لرفع مستوى الراحة والكفاءة وتسهيل استخدام الخدمات المصرفية لعملائه عبر مختلف متاجر التطبيقات للهواتف الذكية. وتوفر هذه الشراكة الجديدة لمستخدمي الهواتف الذكية «هواوي» تجربة مصرفية ممتعة وسلسة تبدأ مباشرةً بعد تحميل التطبيق.

وبهذه المناسبة، قالت مي الفرحان - رئيس وحدة - الخدمات المصرفية الرقمية في بنك برقان: «نحن في بنك برقان نعمل باستمرار على تعزيز تجارب العملاء من خلال توفير خدماتنا من خلال القنوات الرقمية السريعة نمو والأفضل في فئتها. إذ يقدّم تطبيق بنك برقان العديد من المميزات العصرية ويوفر للمستخدم تجربة مميزة، سهلة وفورية، من أي مكان وفي أي وقت. فنحن نسعى لدمج الخدمات المصرفية في الحياة اليومية لعملائنا حتى يتمكنوا من استكشاف منتجاتنا وخدماتنا من خلال قنوات أكثر سرعة وبساطة وبسهولة تامة».

يتيح تطبيق الخدمات المصرفية للهواتف الذكية من بنك برقان للمستخدم إدارة حساباته وبطاقات الائتمان، تحويل الأموال، إيداع الأموال في الحساب إلكترونياً عبر خدمة (eZpay)، ونظام الإدارة المالية الشخصية (PFM). بالإضافة إلى خاصية دفع الفواتير مباشرة من الهاتف الذكي إلكترونياً بطريقة آمنة، سهلة وسريعة، في أي وقت. وذلك ما يمكن المستخدم من الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات المتطوّرة والتي تشمل شركات الاتصال، بطاقاتiTunes، Google Play، Amazon، Apple Music، Skype وغيرها.

