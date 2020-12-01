تداولات تاريخية للأسهم.. والسيولة قاربت المليار

مال وأعمال

شهدت البورصة أمس جلسة تاريخية على جميع المستويات، حيث حققت الجلسة أعلى سيولة في تاريخها بقيمة تجاوزت 961.6 مليون دينار بنمو بنسبة بلغت 1269 في المئة مقارنة مع جلسة الأحد التي بلغت فيها 70.24 مليون دينار، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 827.1 في المئة من 167.9 مليون سهم إلى 1.556 مليار سهم، كما زادت الصفقات بنسبة 274 في المئة لتبلغ 34.78 ألف صفقة.

واستحوذ الـ7 أسهم المنضمة إلى مؤشر MSCI على نحو 94.5 في المئة من إجمالي سيولة الجلسة بقيمة بلغت 908.79 ملايين دينار، حيث تصدر سهم «الوطني» باقي الأسهم السبعة بنحو 43.5 في المئة من إجمالي سيولة البورصة بقيمة تجاوزت 417.8 مليون دينار، تلاه سهم «بيتك» بنحو 22.1 في المئة وبقيمة 213 مليون دينار، تلاه سهم «زين» بنسبة 13.3 في المئة وبقيمة 128.3 مليون دينار.

وجاء سهم «اجيليتي» في المرتبة الرابعة بنسبة 5.4 في المئة وبنحو 52.2 مليون دينار، ثم سهم «بوبيان» بنسبة 4.7 في المئة وبقيمة 45.4 مليون دينار، وسهم «بنك الخليج» بنسبة 2.7 في المئة وبقيمة 26.56 مليون دينار، وأخيراً سهم «المباني» بقيمة 25.45 مليون دينار وبنسبة 2.6 في المئة.

ورغم هذه السيولة الكبيرة إلا أن البورصة واصلت تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي، لينخفض المؤشر العام بنسبة 1.1 في المئة وبـ 63 نقطة من 5522.45 نقطة إلى 5459.5 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.6 في المئة وبنحو 97.4 نقطة من 6106 نقاط إلى 6008.6 نقاط.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 8.17 نقاط من 4365.01 نقطة إلى 4373.18 نقطة، وانخفض مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.09 في المئة وبنحو 4 نقاط من 4449.75 نقطة إلى 4445.7 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية في نهاية الجلسة بقيمة 336 مليون دينار وبنحو 1.1 في المئة لتنخفض من 32.1 مليار دينار إلى 31.734 مليار دينار لتنخفض تحت حاجز الـ32 مليار دينار، وهبطت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنسبة 1.6 في المئة وبقيمة 381 مليون دينار لترتفع من 24.093 إلى 23.901 مليار دينار، في المقابل زادت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 0.18 في المئة وبقيمة 15 مليون دينار لتستقر عند مستوى 8.213 مليارات دينار. وكانت البورصة قد طبقت إجراءات مؤقتة للانضمام في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، والتي تضمنت تمديد لمزاد الإغلاق وجلسة التداول على سعر الإغلاق. وشملت الإجراءات استمرار مزاد الإغلاق لمدة 40 دقيقة، وعقبته استراحة لمدة 30 دقيقة قبل بدء جلسة التداول على سعر الإغلاق لمدة 40 دقيقة أخرى.

كما تم اقتران أوامر البيع والشراء في وقت غير محدد لآخر دقيقتين لجلسة مزاد الإغلاق، إضافة إلى ذلك، سمح بتعديل الأوامر وإلغائها طوال جلسة مزاد الإغلاق، وكان هناك تمديد لمدة رفض التزام أمين الحفظ.

