المخيزيم: خطة «المقاصة» تكللت بالنجاح بعد الانضمام لثلاثة مؤشرات عالمية

مال وأعمال

صرح رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة فهد المخيزيم معربا عن سعادته بنجاح عملية انضمام الكويت لمؤشر إم إس سي آي (MSCI) ومباركا هذا الانجاز لصاحب السمو أمير البلاد سمو الشيخ نواف الاحمد وولي عهده الامين سمو الشيخ مشعل الاحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد. وهذا الانجاز يدل على نجاح الخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس الادارة للمساهمة في تطوير سوق المال الكويتي.

وأعرب المخيزيم عن فخره واعتزازه بدور الادارة التنفيذية وفرق عملها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس ادارة الشركة والتي تكللت بالنجاح بعد اكتمال انضمام الكويت لثلاثة مؤشرات عالمية.

وأضاف المخيزيم قائلا: «لعبت الشركة الكويتية للمقاصة دوراً أساسياً في ترقية بورصة الكويت على مؤشر إم إس سي آي (MSCI)، فمنذ صدور تقرير الجهة المذكورة بشأن دخول الكويت في قائمة المراقبة عام 2018 تبين أن من أهم البنود التي من شأنها تحقيق شروط الترقية بنود تخص التغييرات المطلوبة على اليات وعمليات التقاص والتسوية والايداع المركزي والتي تمكنت المقاصة من تحقيقها خلال الفترة الماضية بنجاح. وهذا الانجاز الذي تم بفترة قياسية رغم ظروف الجائحة ما كان ليتحقق لولا استثمار الشركة في البنى التحتية والموارد البشرية وتوظيفها نحو تحقيق هذا الانجاز».

وبدوره تحدث الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة خلدون الطبطبائي قائلا: «يعكس قرار انضمام الكويت كسوق ناشئ على مؤشر إم إس سي آي (MSCI) مدى تأثير التطوير التي قامت بها الشركة الكويتية للمقاصة خلال السنوات السابقة في سبيل تسهيل دخول المستثمرين الأجانب لبورصة الكويت وتحسين كفاءة البنية التحتية للسوق عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية لعمليات التقاص والتسوية. ويعود الفضل في هذا الانجاز التاريخي الى فرق العمل المختصة لدينا التي لم تؤول جهدا في سبيل تحقيق هذه الاشتراطات رغم ظروف الجائحة وكذلك دعم مجلس الادارة للادارة التنفيذية في سبيل تحقيق تلك الأهداف».

وأضاف الطبطبائي قائلا: «باشرت الشركة فور قرار MSCI بالإعلان عن تحقيق الكويت جميع الشروط بالتنسيق مع شركة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال ووضعت خارطة استعدادات ليوم دخول المؤشر حيز التنفيذ.

وتمثلت الاستعدادات باختبارات ضغط متعددة للتأكد من جهوزية الأنظمة الآلية لدى الشركة في يوم دخول البورصة على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وبالإضافة الى ما سبق فقد قامت الشركة بتطوير واضافة مفهوم حساب التخصيص والذي كان أحد الاشتراطات التي وضعت لتحقيق الترقية والذي من شأنه تسهيل عملية تداول العملاء الأجانب.

وقد بادرت الشركة ايضا بتعديل جداول المواعيد الخاصة ببعض عمليات المقاصة خلال الفترة اللاحقة ليوم دخول البورصة على المؤشر والذي بدوره سوف يساهم في تسهيل عملية دخول الأموال واتمام عمليات التقاص والتسوية الخاصة بذلك».

