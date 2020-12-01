العميري: بورصة الكويت.. عالمية

مال وأعمال

اكد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري، في لقاء مع CNBC عربية، إن عمليات البيع القوية التي قامت بها بعض الجهات (قد تكون حكومية أو خاصة) على الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر MSCI أثرت على أسعار تلك الاسهم، مؤكداً أن ذلك لا يؤثر على المكانة والاعتراف العالمي الذي ستتمتع به البورصة الكويتية بسبب الإدراج.

وأضاف أن دخول تدفقات أموال من مؤشرات عالمية مرموقة مثل «فوتسي» و«MSCI» يعطي ثقلاً لتلك الأسواق بالعالم، موضحاً أن تقلبات الأسعار تنفر المستثمر المحلي أو العالمي من السوق، ولكن مع دخول هذه الأموال سنرى مستويات جديدة من معدلات التداول، وهذا ما حدث مع بداية الحديث عن ترقية مؤشر «فوتسي»، حيث كانت التداولات تتراوح وقتها ما بين 10 إلى 20 مليون دينار ليرتفع بعد الترقية بشكل كبير.

وعن كيفية استمرار ارتباط البورصة الكويتية بالأسواق العالمية، قال العميري يجب علينا ألا نكتفي بهذه الخطوات التي تمت على مستوى المؤشرات العالمية، لأن هناك العديد من المؤشرات العالمية الأخرى، كما أن هناك مسؤوليات كبيرة مثل موضوع صانع السوق ودعمه للمحافظة على تقلبات الأسعار، بالإضافة للتأكيد على الشفافية والحوكمة في تطبيق اللوائح المطبقة عالمياً وهو ما سيعطي استقراراً.

ولفت إلى ضرورة اهتمام الدولة بالبورصة في حالة حدوث كوارث مثل «كورونا» أو في حالة الأزمات السياسية، مثل ما قامت به دول أوربا وأميركا.

