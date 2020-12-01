تنفيـذ تحسينات تنظيمية وتشغيلية بالسوق

مال وأعمال

جاءت هــذه الترقيــة علــى ضــوء النتائــج الايجابية التــي حققتهــا الكويــت خلال عمليــة المراجعــة الســنوية لعــام 2019، حيـث مهـد السـوق الكويتـي الطريـق لتنفيـذ العديـد مــن التحســينات التنظيميــة والتشــغيلية فــي الســنوات الماضيـة، مـا ينعكـس علـى مسـتوى الوصـول الـى سـوق الأسهم فـي الكويـت، كمـا اسـفرت هـذه التحسـينات عـن ردود فعــل ايجابيــة واســعة النطــاق مــن المســتثمرين. ويأتي ذلك بعد ادراج الكويت في مؤشرات الأسهم العالمية S&P DJI ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في ديسمبر 2018، وفي مرجع مؤشر FTSE Russell للأسوق الناشئة في سبتمبر 2017.

