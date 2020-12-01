الروضان: الكويت على الخارطة العالمية «فعلاً لا قولاً»

مال وأعمال

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ان انضمام الكويت ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI فعلياً يمثل حدثاً استثنائياً ونجاحاً مشهوداً تحقق بجهود ابنائنا من الكفاءات الوطنية التي نفخر بها.

وأضاف، في تصريح صحافي: ان هذا الانضمام كان مقررا له خلال شهر مايو الماضي بعد قيام اطراف منظومة اسواق المال في دولة الكويت بالتزاماتها، الا ان التدابير الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول والشركات والمستثمرين المؤسسين حول العالم لمواجهة انتشار وباء «كورونا» حدت من القدرة التشغيلية للأطراف المتعاملة لاجراء التجهيزات اللازمة لدخول اسهم الشركات الكويتية ودفعت المؤسسة لارجاء موعد الانضمام.

وأكد الروضان، ان استكمال الانضمام الذي نعلن عنه يأتي استكمالاً لمسار ترقيات متتالية بدأته منظومة اسواق المال بقيادة هيئة اسواق المال في عام2017 وفق مؤشرات FTSE Russell وفي عام 2018 وفق مؤشرات S&P DJI لتستكمل بذلك الكويت تصنيفها كسوقٍ ناشئة وفق المؤشرات العالمية الثلاثة المتعارف عليها.

انعكاسات إيجابية

وأوضح الروضان ان الانعكاسات الايجابية لعملية الترقية هذه والترقيات السابقة لها لا تقف عند واقع اسواق المال فحسب، بل تتخطى ذلك لتتناول بيئتنا الاستثمارية وواقعنا الاقتصادي على وجه العموم، مبينا انها اسهمت وستسهم في تعزيز موقع اقتصادنا الوطني على خارطة الاستثمار العالمي، كما انها ستسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية بيئتنا الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين المحلية.

وقال الروضان، لا يسعني بمناسبة هذا الانجاز التاريخي الا ان اتقدم بأسمى آيات التقدير لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين والى سمو رئيس مجلس الوزراء لرعايتهم الكريمة لمنظومة السوق.

وأضاف كما اتقدم بالشكر للأخوة في منظومة سوق المال وتحديدا في هيئة اسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة والقطاع الخاص والأطراف الأخرى ذات الصلة بالمنظومة والذين كان لتعاونهم وتفانيهم وتضافر جهودهم عظيم الأثر في تحقيق هذا الانجاز.

ومن ناحية اخرى اكد الروضان في تصريحات CNBC عربية ان الحكومة تسعى لزيادة وتيرة طرح الشركات في سوق المال الكويتي وان الاصلاحات الحكومية ساهمت في ترقية الكويت لمؤشر MSCI لافتا الى اننا - ندرس اقرار المزيد من القوانين لزيادة جاذبية السوق.

