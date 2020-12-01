الخرافي: الإنجاز يثبت نجاح «الخاص» في إدارة مرفق اقتصادي مهم

مال وأعمال

أعرب بدر ناصر الخرافي رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت، عن فخره واعتزازه باتمام انضمام الكويت الى مؤشرMSCI «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال».

وبهذه المناسبة، قال الخرافي انه يتقدم بأسمى آيات التقدير لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين والى سمو رئيس مجلس الوزراء لرعايتهم الكريمة لمنظومة السوق.

وأشاد الخرافي بالتعاون الكبير بين كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، وهو التعاون الذي اثمر عن هذه النجاحات المتواصلة بداية من ترقية السوق الكويتي كسوق ناشئ في مؤشر «فوتسي راسل FTSE RUSSELL في سبتمبر 2017، ثم ترقيته كسوق ناشئ في مؤشر «ستاندر اند بورز داو جونز (S&P Dow jones) في ديسمبر 2018، ثم الترقية الأخيرة في مؤشر MSCI «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال». وأكد الخرافي على ان هذه الانجازات تثبت نجاح القطاع الخاص في ادارة احد المرافق الاقتصادية الهامة مثل بورصة الكويت، وتؤشر الى نجاح الحكومة في خصخصة هذا المرفق الحيوي. حيث ان انتقال ادارة البورصة للقطاع الخاص جعلها اكثر مرونة وقدرة على التفاعل والتطور المستمر لمواكبة الحركة الدائمة والتطور الكبير الذي تشهده الأسواق العالمية. وأشاد الخرافي بالجهد المبذول من الحكومة بوجه عام ووزارة التجارة بوجه خاص لتحسين بيئة الأعمال في الكويت التي تشهد انفتاحاً متزايداً، مما يجعل هناك مسؤولية اضافية نحو مزيد من المجهودات لتعزيز مركز الكويت في المؤشرات العالمية، والاعتماد على القطاع الخاص ليقوم بدوره في هذا المجال، وتقديم المساندة الدائمة، وذلك لتحقيق رؤية تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي. كما اشاد الخرافي بالمتابعة والاهتمام والدعم المستمر من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وكذلك السادة اعضاء مجلس مفوضي هيئة اسواق المال. وتابع الخرافي ان ما تشهده منظومة سوق المال من تطوير وتحديث مستمر جعل السوق الكويتي محل اهتمام كبير من المؤسسات المالية العالمية، ما يؤكد اننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من الانجازات والنجاحات، كما ان هذا الانجاز يشجعنا نحو مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد، وذلك للحفاظ على تلك المكتسبات وتنميتها، عن طريق مزيد من التطوير في بيئة التداول، وتوفير المنتجات الاستثمارية المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين سواء من الأفراد او المؤسسات المالية، لافتاً الى ان منظومة السوق تعمل في الوقت الحالي لطرح عدة منتجات. وقال الخرافي ان البورصة استقبلت اليوم تدفقات مالية ضخمة وغير مسبوقة عن طريق المؤسسات المالية والصناديق العالمية، مشيراً الى ان ذلك سوف يحسن بيئة التداول في السوق ويجعلها تعتمد اكثر فأكثر على المعايير المتعارف عليها عالمياً. وشكر الخرافي رئيس وأعضاء مجلس ادارة بورصة الكويت على متابعتهم المستمرة لخطط التطوير والمنتجات التي تقدمها البورصة، كما اشاد بالجهد المبذول من الادارة التنفيذية للشركة وكافة العاملين بها، وخص بالشكر فريق جاهزية السوق، الذي يعمل من خلال خطط مدروسة يقوم عليها كفاءات وطنية شابة من كل من «الهيئة» والبورصة والمقاصة، مؤكداً الحفاظ على تلك الكفاءات وتطوير ادائهم يمثل احدى الركائز التي نضعها دائما في دائرة اولويتنا.

