الملحم: 10 مليارات دولار تجذبها البورصة من الانضمام للأسواق الناشئة

مال وأعمال

قال المدير التنفيذي لهيئة اسواق المال احمد الملحم، ان البورصة من المتوقع ان تجذب 10 مليارات دولار من الأموال النشطة وغير النشطة بعد انضمام البورصة رسميا الى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وفقا لتقديرات بنوك الاستثمار العالمية.

وأضاف في حديثه مع العربية انه «ليس من الضروري ان تدخل السيولة امس في السوق، ولكن قد يكون سبق دخول جزء منها او تستقبل السوق بعض منها الفترة المقبلة».

وأوضح ان بعض المستثمرين الأجانب النشطين دخلوا السوق في فترات سابقة، وقد يقومون بالبيع في السوق خلال جلسة تداول الامس.

وأشار الى ان المستثمرين الأجانب يستحوذون تقريبا على 20% من احجام السيولة اليومية في البورصة، موضحا ان الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة في تزايد مستمر.

وأوضح ان الكويت اتخذت خطوات مهمة لجذب الأجانب، منها رفع الحد الأقصى للتملك في البنوك الكويتية من قبل الأجانب والذي كان 5%، والآن اصبح للأجنبي الحق في زيادة استثماراته عن تلك النسبة بشرط موافقة البنك المركزي مثلما يعامل المستثمر المحلي.

وذكر ان البورصة الكويتية ستطلق خلال الفترة المقبلة عدة ادوات جديدة في السوق، منها التداول بالهامش.

وعن الادراجات الجديدة اوضح ان هناك شركة تقوم باستيفاء شروط الطرح وتتبع نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص.

ومن جانبها اعلنت هيئة اسواق المال عن استكمال جهودها ضمن عملية الاشراف على تنفيذ دخول الأسهم في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ويأتي هذا الحدث بعد ان اكدت MSCI في نوفمبر 2019 على استيفاء الكويت لجميع متطلبات الترقية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، علماً بأنه كان مقررا تنفيذ الترقية في مايو 2020 الا ان التدابير الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول والشركات والمستثمرين المؤسسيين حول العالم للحد من انتشار وباء كورونا (COVID-19) حدت من القدرة التشغيلية للأطراف المتعاملة لاجراء التجهيزات اللازمة لدخول اسهم الشركات الكويتية في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة في مايو 2020 وعليه تم تأجيلها الى نوفمبر 2020.

تطوير السوق

وقالت الهيئة في بيانها ان الهيئة كان لها دور كبير الأثر في تطوير سوق المال الكويتي وترقية الكويت في المؤشرات العالمية، وذلك ابتداءً بوضع خطة تطوير السوق والاشراف على تنفيذها بالتعاون والتنسيق المستمر مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، بالاضافة الى التواصل الدائم والمستمر مع مؤسسات استثمارية عالمية وعرض آخر تطورات السوق على مؤسسات التصنيف في المؤشرات العالمية.

وأشرفت الهيئة على معالجة كل الشروط الواجب استيفائها من قبل MSCI ومتابعة تطبيقها سواء من خلال مراحل مشروع تطوير السوق او بشكل منفصل، وكذلك الحرص على الاتصال الدائم مع MSCI لضمان معالجة جميع الشروط ومناقشة آخر المستجدات وذلك بعقد اجتماعات دورية مع MSCI منذ منتصف عام 2018 لمناقشة آخر التطورات.

كما قامت الهيئة بعمل العديد من الحملات التعريفية بأسواق المال في بعض الدول الأجنبية حيث تلتقي بالعديد من المستثمرين وتكون بعضها بشكل مؤتمرات، واستمرت هذه الحملات اثناء جائحة كورونا وذلك من خلال وسائل التواصل الالكترونية مع المستثمرين الأجانب والتواصل معهم بآخر المستجدات.

