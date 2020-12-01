العصيمي: الانضمام لـ«MSCI» علامة بارزة

مال وأعمال

أكملت بورصة الكويت ادراج سوق المال الكويتي في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة مع التنفيذ الناجح للانضمام، حيث تم ضم سبع شركات مدرجة في السوق «الأول»، وهي «بنك الكويت الوطني»، و«بيت التمويل الكويتي»، و«زين»، و«أجيليتي»، و«بنك بوبيان»، و«مباني»، و«بنك الخليج».

هذا وقد اسفر الانضمام عن تدفقات كبيرة الى السوق، حيث تجاوز اجمالي التداولات في هذا اليوم 961.6 مليون دينار والتي كان معظمها تدفقات اجنبية.

تعليقاً على نجاح عملية الانضمام، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي: «شهدنا اليوم تداولات تجاوزت 961.6 مليون دينار، وهي خير دليل على نجاح منظومة سوق المال الكويتي في جميع الاجراءات المتخذة لاستيعاب هذه القيمة غير المسبوقة من التدفقات الأجنبية. ويمثل انضمام الكويت في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة علامة بارزة في النهوض بسوق المال الكويتي وابراز الكويت على خارطة الاستثمار بأسواق المال عالمياً، كما يعد ثمرة للدور الفاعل الذي تقوم به بورصة الكويت في تعزيز كفاءة السوق وشفافيته، وزيادة السيولة، وتعزيز ثقة المستثمرين».

وأضاف العصيمي: «ففي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لم تتوقف مساعي بورصة الكويت من مواصلة العمل للتأكد من نجاح عملية الترقية بالتواصل الفعال مع المجتمع الاستثماري المحلي والعالمي، كما نثمن الدعم اللامحدود من منظومة سوق المال ومؤسسات الدولة.»

طبقت بورصة الكويت اجراءات مؤقتة للانضمام في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، والتي تضمنت تمديدا لمزاد الاغلاق وجلسة التداول على سعر الاغلاق، حيث استمر مزاد الاغلاق لمدة 40 دقيقة، واعقبته استراحة لمدة 30 دقيقة قبل بدء جلسة التداول على سعر الاغلاق لمدة 40 دقيقة اخرى. كما تم اقتران اوامر البيع والشراء في وقت غير محدد لآخر دقيقتين لجلسة مزاد الاغلاق. اضافة الى ذلك، سمح بتعديل الأوامر والغائها طوال جلسة مزاد الاغلاق، وكان هناك تمديد لمدة رفض التزام امين الحفظ.

