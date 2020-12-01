الصقر: القطاع الخاص دوره فعال في التنمية

مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر صباح امس بمكتبه سفير مملكة تايلند لدى الكويت روج تامونغكول، وحضر اللقاء رباح الرباح مدير عام الغرفة.

رحب الصقر بالسفير التايلندي، مشيراً إلى العلاقات الكويتية التايلندية المتميزة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية المشتركة، وتطرق إلى سبل تنمية أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وأكد على استعداد الغرفة لتقديم خدماتها كافة للسفارة والتعاون معها لتعزيز التبادل التجاري بين الطرفين، وللتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات وأهمها الرعاية الصحية، المواد الغذائية والعقار، واطلاع قطاع الأعمال الكويتي على النظم والقوانين التجارية والاستثمارية المعمول بها في تايلند.

وأوضح الصقر أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والتايلندي.

من جانبه، شكر السفير الغرفة على حسن الاستقبال وسعيها نحو تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ثم أعرب عن سعادته بمستوى العلاقات الاقتصادية العميقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، حيث أعرب عن أملها بأن تقوم الشركات الكويتية بعقد شراكات استراتيجية مع نظرائهم التايلنديين لفتح آفاق اقتصادية جديدة خصوصاً في مجال السياحة العلاجية في تايلند التي تحظى بإقبال كويتي كبير، مقترحاً إنشاء المستشفيات والمرافق الصحية تطابق المعايير الدولية وتستقطب المرضى من دول العالم كافة.

في نهاية اللقاء أعرب تامونغكول عن امتنانه للغرفة على حسن الاستقبال وأنه يسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في الكويت لتسهيل الإجراءات ولتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

