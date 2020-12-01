«هيئة الصناعة»: 2.4 مليار إجمالي الواردات الصناعية

مال وأعمال

تمكنت الهيئة العامة للصناعة من تحقيق صافي أرباح قدرها 44.3 مليون دينار بنهاية العام المالي 2019/2020، حيث حققت إيرادات فعلية قدرها 91.8 مليون دينار مقابل مصروفات فعلية قدرها 47.4 مليوناً.

ووفق البيانات الصادرة عن التقرير السنوي للهيئة والذي حصلت «النهار» على نسخة منه، فقد بلغت ايجارات القسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية للمستثمر الصناعي 67.3 مليون دينار مقابل 65 مليوناً خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2018/2019.

ومنحت «هيئة الصناعة» تراخيص جديدة لمشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم بعدد 61 مشروعاً بلغت استثماراتها 150.7 مليون دينار بعدد عمالة قدره 4132 عاملاً بمساحات إجمالية بلغت 242.5 ألف متر مربع.

ولفتت الأرقام الواردة في التقرير، إلى أن عدد المنشآت المرخصة القائمة بلغت 1327 منشأة صناعية مرخصة، بزيادة قدرها 300 مشروع تمت إضافتها خلال عامين.

وأوضحت البيانات أن عدد الحرف الصناعية بلغت 2935 حرفة صناعية مقارنة بحوالي 2485 حرفة في العام المالي 2017/2018، بزيادة قدرها 450 حرفة جديدة. وبين التقرير أن إجمالي الواردات الصناعية تراجع بحدود 600 مليون دينار في عامين، حيث سجلت تلك الواردات 2.4 مليار دينار في مقابل 3 مليارات دينار بنهاية 2017/2018، فيما بلغت الاعفاءات الجمركية 123.3 مليون دينار خلال العام المالي 2019/2020.

ولفتت الهيئة في تقريرها إلى أنها سجلت نسبة عالية في عدد العمالة الوطنية بها التزاماً بسياسة التكويت التي أعلنتها الحكومة، حيث بلغ عدد موظفي هيئة الصناعة من العمالة الوطنية 920 موظفاً من إجمالي 934 موظفاً بنسبة تكويت قدرها 98.5 بالمئة.

وتطرقت الهيئة في تقريرها لموقف المشاريع الرئيسة المدرجة في خطة التنمية للسنوات الممتدة من 2015/2016- 2019/2020 والتي من اهمها : مشروع إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمنطقة الشدادية الصناعية، مشروع واقع القطاع الصناعي للكويت 2019 والدليل الصناعي للكويت 2019.

