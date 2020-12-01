«Ooredoo» و«جايت» تعززان تجربة العملاء

مال وأعمال

أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، شراكتها مع جايت، خبراء Apple في الكويت، بهدف توسيع محفظة Ooredoo لتشمل MacBook و iMac وملحقاتهما في نقاط البيع الإلكترونية لمنح العملاء فرصة استمتاع استخدام منتجات Apple مع خدمات إنترنت الـ 5G.

وتعتبر جايت الوجهة الأولى لعشاق العلامة التجارية Apple والذين يرغبون في معرفة المزيد عن أحدث منتجاتها وأخذ الاستشارة السليمة والدعم من خلال خبرائها المدربين ما سيرتقي بتجربة العملاء إلى المستوى التالي. كما وتوفر جايت لعملائها الفرصة لتعلم وتجربة منتجات وحلول Apple.

وتعد الإتفاقية بين Ooredoo الكويت وجايت العملاء بتجربة Apple استثنائية وحلول ومنتجات لا تضاهى تتوفر في مكان واحد وتجربة 5G معززة. إلا أن المنتجات التي سيتم أخذها من جايت ستقتصر على أجهزة كمبيوتر Apple المحمولة وأجهزة الكمبيوتر مع ملحقاتها فقط مثل: iMac و MacBook Air وMacBook Pro وأكثر.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال رئيس قطاع التسويق لدى شركة Ooredoo الكويت، تابان تريباثي: «من خلال التركيز على التقنيات والخدمات التي تصب في مصلحة العملاء، فإننا نستعد من خلال شراكتنا مع جايت لنوفر لعملائنا من عشاق منتجات Apple الفرصة للاستمتاع بتجربة فريدة متوجة بأحدث المنتجات والحلول والدعم والاستشارة المقدمة من قبل خبراء جايت المحليين».

