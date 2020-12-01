33.3 % تراجعاً في صادرات الكويت لليابان

مال وأعمال

أظهرت بيانات حكومية يابانية ان صادرات النفط الخام الكويتي الى اليابان تراجعت للمرة السابعة على التوالي في شهر اكتوبر الماضي بنسبة 33.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل الى 5.36 ملايين برميل او (173 ألف برميل يوميا).

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي ان الكويت باعتبارها ثالث اكبر مزود نفط لليابان صدرت نسبة 7.6 في المئة من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام.

واضافت ان اجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجعت في اكتوبر الماضي بنسبة 18.1 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 2.26 مليون برميل يوميا للشهر العاشر على التوالي. واشارت الى ان الشحنات من الشرق الاوسط شكلت نسبة 90.2 في المئة من الاجمالي متراجعة بنسبة 1?3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقا للبيانات احتفظت المملكة العربية السعودية بصدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط اذ ارتفعت الواردات من المملكة بنسبة 7.7 في المئة عن العام السابق لتصل الى 960 ألف برميل يوميا فيما حلت دولة الامارات في المرتبة الثانية بشحنات بلغت 705 الاف برميل يوميا متراجعة بنسبة 32.2 في المئة.

واضافت ان قطر جاءت في المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 160 الف برميل يوميا وروسيا في المرتبة الخامسة بشحناتها البالغة 95 ألف برميل نفط على التوالي.

وتعد اليابان ثالث اكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.

