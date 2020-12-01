مليون زائر لـ «براندات دوت كوم»

مال وأعمال

أعلنت شركة «براندات دوت كوم» (Brandatt.com)، عن تسجيل أكثر من مليون زائر لموقعها وتطبيقها الالكتروني خلال مهرجان عروض «جمعة الجمال» الذي أقيم على مدى ثلاثة ايام متتالية، والتي تضمنت عروضاً خاصة على أكثر من 5000 منتج من منتجات التجميل والإكسسوارات والعطورات من أصل 20000 ألف منتج توفرها الشركة لعملائها الكرام.

وقالت Brandatt.com في بيان صحافي أن عدد العملاء الذين قاموا بزيارة الموقع الالكتروني والتطبيق الخاص بالشركة تجاوز المليون زائر ممن استفادوا من العروض الحقيقية التي وفرتها الشركة لعملائها، ما ساعد في تحقيق أرقام قياسية سواء على مستوى تفاعل العملاء أو على مستوى الصفقات والمبيعات التي تحققت خلال فترة زمنية قصيرة.

وأعربت Brandatt.com عن شكرها وتقديرها للثقة الكبيرة التي يوليها عملاء الشركة للمنتجات التي تطرحها من خلال موقعها وتطبيقها الالكتروني، كما أعربت عن شكرها لشركائها من الموردين والشركات العالمية الذين لعبوا دوراً في توفير أفضل منتجات التجميل والإكسسوارات والعطورات والساعات الفاخرة، إلى جانب أفضل الاسعار التنافسية التي اسهمت في تحقيق هذه الارقام القياسية من الصفقات. ووعدت Brandatt.com عملائها بأن تحافظ على ثقتهم بها، وأن تسعى دائماً لتقديم كل ما هو جديد وحصري لهم، وبأسعار تنافسية مدروسة، وفي مناسبات مختلفة.

