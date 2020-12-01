أسهم أوروبا تتراجع في نهاية شهر متألق

مال وأعمال

افتتح المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية على انخفاض في ظل تركيز على مفاوضات بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه ما زال يمضي على مسار تسجيل أفضل أداء شهري على الإطلاق بفضل احتمال تخفيف قيود فيروس كورونا وآمال لقاح كوفيد- 19.

وبعد محادثات مباشرة، يترقب المستثمرون أنباء محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين. ونزل المؤشر FTSE100 البريطاني 0.3 %، بينما تراجع المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.5 % بعد مكاسب استمرت على مدى أربعة أسابيع شهدت صعوده نحو 15 % منذ بداية نوفمبر.

