1.5 مليار دينار استثمارات الصالونات والمعاهد الصحية

مال وأعمال

عبرت المبادرة وعضو اتحاد صالونات ومعاهد الكويت جنان الفارس، عن استغرابها من التغيب الحكومي المتعمد لقطاع الصالونات والمعاهد الصحية وعدم وجود بيانات كاملة عنه، مستدركة بالقول إن هذا القطاع يشكل ثاني أعلى دخل في الكويت بعد قطاع المطاعم.

وأشارت إلى أن هذا القطاع يحتل المرتبة الثانية من حيث الأعداد التي يتم توظيفها ويمتلك استثمارات تتراوح بين مليار إلى مليار ونصف المليار دينار.

وقالت : بعد الإغلاق لحوالي 6 أشهر، فقد المئات من العمال وظائفهم وتكبد أصحاب الصالونات والمعاهد خسائر فادحة وهو الأمر الذي انعكس سلباً على القطاع بكامله ودفع الكثيرين إلى الإغلاق والإفلاس.

واستدركت بالقول : الحكومة قامت بغلق الصالونات والمعاهد الصحية ولكنها لم توفر دعماً يمكننا من دفع رواتب العاملين لديهم، بالإضافة إلى الايجارات التي يطالب بها أصحاب العقارات.

إغلاق الصالونات

وأضافت الفارس في لقاء أجرته «النهار»، أن هذا القطاع الحيوي يشكل مصدر دخل لعدد كبير الأسر والمبادرات الكويتيات اللائي يقمن بالعمل بأنفسهن في مشاريعهن، موضحة أن عدد الكويتيات العاملات في هذا القطاع يشكلن 25 بالمئة تقريباً من إجمالي العاملين في هذا القطاع الذي يشكل دخله مصدر رزق للكثير من العائلات في الكويت.

وأشارت إلى أن ما فعلته الحكومة بنا، تعدى حدود اللامعقول وتركونا دون دعم أو مساندة في وقت لم تتردد الكثير من حكومات العالم في دعم مواطنيها، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بإغلاق الصالونات النسائية من 14 مارس إلى 18 أغسطس ومنعتها من العمل أو الدخول إليها إلا بتصريح، وهو ما جعل الدخل من تلك المشاريع Zero، الأمر الذي دفع الكثيرين للإغلاق والافلاس.

الحكومة والمجلس خذلونا

وتساءلت الفارس عن المصدر الذي يمكن صاحب المشروع من دفع رواتب موظفيه، الذين بات مصيرهم الشارع، فالحكومة لم تدعمنا ولا تركتنا نعمل، وقامت بتسكير المنشأة دون وجود خطط بديلة للدخل.

وأشارت الفارس، كان قانون الضمان الحكومي هو القشة التي تمكسنا بها للخروج من الأزمة، لكن مجلس الأمة خذلنا، فأصبحنا بين مطرقة غياب الدعم الحكومي وسندان التخاذل النيابي الذي رفض منحنا قبلة الحياة والبقاء، وكأن الحكومة والمجلس رفعا في وجوه أصحاب الصالونات والمعاهد شعار البقاء للأقوى فقط.

وبينت أن الحكومة والمجلس خذلونا وتركونا دون دعم أو مساندة خلال أزمة كورونا التي عصفت باستثمارات الكثيرين من أصحاب المشروعات.

وبينت أن معاناة قطاع الصالونات والمعاهد الصحية في الكويت، هي جزء من معاناة آلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا تجد – حتى الآن – مظلة حماية كافية من الحكومة أو نواب مجلس الأمة تقيها مخاطر الإغلاق والافلاس.

بيروقراطية بيئة الأعمال

وعن المشكلات التي تواجه قطاع الصالونات والمعاهد، لفتت الفارس أن تلك المشكلات نواجهها من قبل كورونا، فرخصة الصالونات لا تسمح ببيع مواد تجميل أو أي مواد لأية خدمة يتم تقديمها للزبائن وهو أمر مستغرب. وأضافت أن بيع المنتجات أمر متعارف عليه عالمياً، متسائلة كيف يمكن بيع الخدمة دون بيع المواد المكملة لها؟.

وقالت: تحدثنا مع الجهات المعنية بهذا الخصوص إلا أنه لا يوجد أي تطور. وأوضحت أن الحصول على التراخيص لا يستغرق سوى أسبوع، إلا أن بيروقراطية بيئة الأعمال، تجعل استخراج الرخصة يأخد فترة أطول، وهو ما يكبدنا خسارة دفع الإيجارات والرواتب وغيرها من الالتزامات، وهو الأمر الذي أستغربه في وقت تحصل فيه المشروعات على رخصتها في 48 ساعة فقط في دول مجاورة.

قانون «متحيز»

ولفتت أن قانون العمل في مواده يقف على طول الخط مع العامل وليس صاحب العمل، وفي أغلب الأحيان يتم ظلم صاحب العمل، ونسعى من خلال الاتحاد العمل على تعديل قانون

6 /2010 الخاص بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الذي نطالب بتعديله وتغييره.

ولفتت أننا بحاجة إلى قاعدة بيانات ومعلومات رسمية عن جميع التراخيص للصالونات والمعاهد الصحية، ونأمل القيام بهذا الأمر من خلال الاتحاد الذي سيكون صوتنا أمام الجهات الحكومية. وأشارت إلى أن أصحاب المشاريع في قطاع الصالونات والمعاهد بحاجة إلى حاضنات الأعمال لضمان نجاح المشروع وللأسف ليس لدى القطاع حاضنات الأعمال أو دعم.

ولفتت أنه من المفترض أن يكون للحكومة دور فاعل لدعم الصالونات والمعاهد الصحية لا أن يتم تهميشها.

تشدد رقابي

وطالبت الفارس بضرورة التشدد الرقابي على تلك الخدمات بمنع الدخلاء على قطاع الصالونات والمعاهد وأن يتم الالتفات للقطاع الذي يعاني منذ أشهر دون استجابة حكومية من مسؤولي الحكومة ونواب المجلس.

وأوضحت أن قطاع الصالونات والمعاهد في الكويت حالياً يتنافس في تقديم خدمات متميزة تراعي المواصفات والمقاييس العالمية، كون صناعة التجميل والصحة باتت أحد مصادر الدخل للعديد من الدول.

وبينت أن هناك التزام من جانب أصحاب الصالونات بتطبيق كافة المعايير والاشتراطات الصحية بداية من نظافة المكان إلى الالتزام بكافة الجوانب المتعلقة بالتراخيص وكذلك اشتراطات البلدية وغيرها. وأضافت أنه على الدولة النظر لأصحاب هذا القطاع الحيوي باعتباره يضم الكثير من المقومات والإمكانيات التي لا تقل عن نظيراتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

خدمة المنازل غير المرخصة

قالت الفارس من بين التحديات التي يواجهها القطاع، خدمة المنازل، باعتبارها غير قانونية وغير مرخصة، كونها تضيع على أصحاب المشاريع استثماراتهم، فهناك من يقوم بتشغيل خادمات إقامتهم على المادة 20 ولا يحملون كارت صحي، موضحة أنه في المقابل فإن أصحاب الصالونات يقومون بدفع رسوم تأمين وإقامة في حين غير المرخص لا يدفع تلك المبالغ.

وللأسف حاولنا التواصل مع الجهات المعنية لوقف تلك الظاهرة، إلا أن تلك الجهات لم تتمكن من وقف تلك الظاهرة، كونها تدمر استثمارات المبادرين وأصحاب المشاريع كون تلك الخدمة لا تدفع رسوم الخدمات التي تحصل عليها وليس لديها محال تجارية ولا توجد عليها رقابة، كما أنها فاقدة للمعايير الصحية ومن ثم فمن يعمل في تلك الخدمة يعرض أصحاب البيوت والزبائن لانتقال الأمراض.