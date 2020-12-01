ارتفاع الطلب على «السكني»

مال وأعمال

بلغت التداولات في الربع الثالث 739 مليون دينار مقابل مستوى منخفض قدره 116 مليون دينار في الربع الثاني وحوالي 762 مليون دنانير في الربع الأول نظراً لتعطل العمل وإغلاق الإدارات الحكومية في دولة الكويت وبعض أجهزتها معظم الربع الثاني، وبعد فترة الإغلاق فإن قيمة التداولات في الربع الثالث أدنى بنسبة 24% عن ذات الفترة من 2019، برغم ارتفاع ملحوظ لحجم الطلب إلى حدود 1,973 صفقة في الربع الثالث مقابل 283 صفقة في الربع الثاني و1,248 صفقة في الربع الأول أي بزيادة في الربع الثالث 17% على أساس سنوي، إلا أنه انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 33% على أساس سنوي. ويأتي ذلك الأداء مدفوعاً بانخفاض في قيمة تداولات العقارات المختلفة نسبته 52% لقيمة تداولات العقار الاستثماري وحدود 54% للتجاري و80% لعقارات الشريط الساحلي فيما زادت بنسبة 60% للعقار الصناعي والحرفي، وارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة 19% على أساس سنوي.

ويلاحظ ارتفاع سنوي لحجم الطلب في السكن الخاص، حيث ارتفع عدد صفقاته في الربع الثالث بنسبة 56% على أساس سنوي، بينما تراجع في الاستثماري والتجاري بنسبة 57% و81% وشهد عدد تداولات العقار الصناعي والحرفي انخفاضاً نسبته 42% بينما لم يشهد الطلب على الشريط الساحلي تغيراً على أساس سنوي.

وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثالث 2020، ارتفع متوسط سعر المتر المربع على مستوى الكويت إلى حدود 708 دينار لعقار السكن الخاص وتزايدت نسبة ارتفاعه ربع السنوي إلى 5.2% عن الربع الثاني الذي أظهر زيادة بحدود 1.2% علي أساس ربع سنوي، وفي العقار الاستثماري يقترب من متوسط قدره 1,584 دينار للمتر المربع، مسجلاً انخفاضاً بحدود 0.4% عن الربع الثاني الذي لم يشهد تغيراً وبعد تراجع طفيف نسبته 0.6% في الربع الأول على أساس ربع سنوي، وفي العقار التجاري يصل متوسط السعر إلى 3,666 دينار للمتر المربع بزيادة طفيفة 0.4% عن الربع الثاني الذي لم يشهد تغيراً ربع سنويا بينما تباطأت زيادته إلى نسبة 3.9% في الربع الثالث.

