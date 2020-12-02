وزير الخارجية بحث والحجرف مستجدات الساحتين

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استقبل وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف صباح امس الثلاثاء.

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل الاستحقاقات القادمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومناقشة جميع الموضوعات المتصلة بآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

وتسلم الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الفلبين لدى الكويت محمد نورالدين لومندوت وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح امس الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الناصر للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

وتسلم الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مالطا الصديقة لدى الكويت ريموند سارسيرو وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح امس الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية. وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

وتلقى الناصر اتصالا عبر تقنية المرئي والمسموع من وزير خارجية الجمهورية القيرغيزية الصديقة روسلان كزاكبايف تناول مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وبحث أطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

