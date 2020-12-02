الكويت افتتحت مستوصفاً طبياً في «تعز»

إضاءات

افتتحت السلطة المحلية بمحافظة (تعز) اليمنية مستوصف (خير الكويت) في منطقة (الشارق) بمديرية (جبل حبشي) الريفية حيث سيستفيد منه 50 ألف مواطن بتمويل متبرعين من الكويت واشراف الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية.

وخلال الافتتاح اعرب وكيل محافظة (تعز) عبدالحكيم عون عن بالغ الشكر والتقدير للكويت اميرا وحكومة وشعبا على دعمهم الانساني السخي للشعب اليمني وخصوصا لابناء (تعز). واشار الى ما تمثله هذه الالتفاتة الانسانية الكريمة من قيمة كبيرة لدى المواطنين اليمنيين الذين ستوفر عنهم عناء التعب والسفر لساعات للحصول على خدمات طبية ستصبح متاحة من اليوم بجوار منازلهم وقراهم في غضون دقائق.

واوضح ان هذا التفاعل الشعبي الكويتي في الجانب الانساني بدعم الشعب اليمني في هذه الظروف يأتي امتدادا للدور الحكومي الرسمي في تشجيع العمل الانساني كجزء من النهج الذي تمضي عليه الكويت مؤكدا ان ذلك ليس بجديد بالنسبة لعلاقة الكويت باليمنيين اذ يعود لاكثر من ستة عقود. وثمن هذا التدخل الانساني النوعي الكريم من (الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية) التي تبنت الاشراف على هذا المشروع الذي تبرع لاجله مواطنو الكويت الذين كانوا حاضرين مع اليمنيين في مختلف الظروف والمراحل كما حضرت حكومتهم وقيادتهم.

من جانبه قال رئيس (جمعية الحكمة اليمانية فرع تعز) المنفذة للمشروع محمد الاخرش في تصريح له ان هذا المستوصف الذي يأتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ ست سنوات يعتبر مشروعا صحيا فريدا سيعمل على تقديم الخدمات الصحية المختلفة لابناء المديرية والقرى القريبة.

واضاف بأن الموقع المتوسط الذي تم اختياره بعناية لبناء المشروع سيمكن مالا يقل عن 50 ألف مواطن من الاستفادة من الخدمات الطبية والصحية والرعاية الاولية التي سيقدمها المستوصف.

وثمن عاليا مبادرة (الهيئة الخيرية) بالكويت وفاعلي الخير بالكويت لدعم هذا المشروع وتمويله والاشراف عليه لما له من اهمية كبرى في تخفيف معاناة الناس وايصال الخدمات الصحية اليهم.

