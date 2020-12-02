عودة تدريجية للمدارس

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علمت النهار أن وزارة التربية وافقت على مقترح العودة التدريجية للمدارس، بحيث تكون على 3 أسابيع بدءا من المرحلة الابتدائية ومرورا بالمرحلة المتوسطة وانتهاء بالثانوية، وذلك بواقع أسبوع بين المرحلة التعليمية والأخرى، في حين يقسم الدوام المدرسي للمتعلمين بين صفوف المرحلة الواحدة بما يكفل تقليل الكثافة الطلابية.

وأكدت المصادر لـالنهار، أن اجتماع مجلس مديري العموم الذي عقد صباح أمس، اعتمد تقسيم دوام الطلبة بين المدرسة والمنزل بواقع يوم أو يومين في المدرسة والباقي بنظام التعليم عن بعد، موضحاً أن عدد الطلبة في الفصل الواحد لن يتجاوز الـ 15 طالباً فيما يستمر نظام التعليم عن بعد ولن يتوقف، فضلا عن الحصص المسجلة لضعيفي المناعة. وأشارت الى أن هناك اتفاقاً على المقترح الذي سيرفع الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي لاعتماده بالآلية المشار اليها أو العكس من خلال بدء الدوام لطلبة المرحلة الثانوية ومن ثم المرحلتين المتوسطة والابتدائية بالفاصل الزمني ذاته، مؤكدة أنه سيتم تخصيص يوم لدوام طلبة الصف الأول ويوم للثاني والثالث ويوم للرابع والخامس وستكون هناك حصص أون لاين لمن لا يرغب بالحضور وأخرى لطلبة الصفوف الثلاثة الأولى.

وأوضحت أن الاجتماع تناول أيضاً محورين أساسيين في العودة الى مقاعد الدراسة وهي توفير متطلبات البيئة المدرسية الآمنة اليومية والدائمة حيث يجب على المدرسة توفير الكمامات والقفازات والمعقمات وجميع مواد التنظيف مع تجهيز العيادة الطبية والاستعداد للتعامل مع أي حدث فيما يجب عليها أيضاً تجهيز المبنى المدرسي بالخطوط الأرضية والحواجز والعزل في عملية دخول الطلبة وخروجهم لتجنب الازدحامات في بداية الدوام ونهايته.

ولفتت الى أن اجتماع مديري العموم تطرق لمناقشة مدارس الانتخابات وتقسيمها بين اللجان الرئيسية والفرعية في كل منطقة مع تحديد مدارس البنين والبنات لتسهيل عملية الاقتراع في المناطق التعليمية كافة، مؤكداً جهوزية جميع المدارس وتوفير كل متطلباتها خلال فترة الانتخابات.