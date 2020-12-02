الجامعة اعتمدت التعليم عن بعد في الفصل الأول

الأولى

اعتمدت جامعة الكويت نظام التعليم عن بعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020/2021 في اجتماع مجلس الجامعة. وقال أمين عام الجامعة د. مثنى الرفاعي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان مجلس الجامعة قرر الاستمرار بتطبيق لائحة نظام التعليم عن بعد عند تعذر الدراسة التقليدية في الفصل الدراسي الاول مع الاخذ بالضوابط والاشتراطات الصحية.

وذكر الرفاعي ان مجلس الجامعة ناقش عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال خلال اجتماعه برئاسة مدير الجامعة بالانابة د. فايز الظفيري وبحضور اعضاء مجلس الجامعة. وأوضح ان الاجتماع وافق على اقتراح كلية الدراسات العليا بشأن المتقدمين للدراسات العليا الذين لم يستكملوا طلبات التقديم وتعديل بعض المواد في لائحة الكلية.

وأضاف ان الاجتماع اعتمد ايضا آلية ومدة صرف مكافأة التخصص النادر للعام الجامعي 2020/ 2021، مشيرا الى ان مجلس الجامعة استعرض كتاب وزارة التعليم العالي بشأن ارشادات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.